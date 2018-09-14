抗衡中國打壓！ 路透：台灣與多國外交關係升溫

《路透》認為，台灣與美國近期的外交發展，已經超越過去雙方的長期關係，並且與印度、澳洲、新加坡的關係也有明顯進展。圖為台灣與各邦交國的國旗。（路透資料照）

2018-09-14 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國以外交方式擴大打壓，進一步孤立台灣，台灣也積極但謹慎地拓展地區與強權的安全關係，正在逐步取得成果。《路透》認為，台灣與美國近期的外交發展，已經超越過去雙方的長期關係，並且與印度、澳洲、新加坡的關係也有明顯進展。

外交部長吳釗燮向《路透》表示，台灣希望與這些國家，對台灣所處的戰略或安全環境有更深入的了解。而對於中國日益壯大且充滿自信，吳釗燮說，「這些國家中有許多人感受到了壓力，他們可能想多了解台灣對於國家的利益，而不是他們想要避免的麻煩。」

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）安全專家葛來儀（Bonnie Glaser）認為，其他區域的強權都不會接近台灣與美國的關係，但很明顯的存在著複雜的利益關係，並且他們正在積極探索這些利益。

平均每週有100名美官員訪台

根據《路透》獲得的美國數據顯示，平均每週有100名美國官員訪問台灣，包括軍事人員在內。在總統蔡英文的治理下，台灣和美國的互動強度正在上升。

台印關係正迅速增溫

《路透》引述知情人士說，雖然台灣與日本在安全合作上已有交流，包括一些情報共享，已經發展了一段時間，但台灣與印度的關係卻正在迅速增溫。一名印度的消息人士說，台灣對中國軍事部署的了解，包括該國西部的部隊調動，特別令人感興趣，「我們依賴台灣，因為他們正在關注中國人，印度在職軍官經常去台灣，他們以進修名義在台灣停留。」

當被問及印度政府的正式回應時，熟悉印度政府的消息人士拒絕評論台印的安全合作議題，但表示印度與台灣的接觸僅​​限於經濟和商業關係，以及民眾交流。

台澳加強雙方合作關係

地區外交官告訴《路透》，台灣也在與澳洲加強合作。中國在東南亞和太平洋地區日益增長，目前台灣與澳洲的關係討論仍主要處於共同利益的探索階段。與印度的關係類似，台澳關係最有可能演變為分享中國的訊息，而不是軍武上的交流。

總部位於雪梨的洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）的區域安全分析師格雷厄姆（Euan Graham）表示，儘管澳洲加深了解台灣的戰略重要性，澳洲仍可能保持謹慎態度。他認為，如果直接與台灣建立軍事關係，對澳洲而言相當尷尬。

澳洲政府發言人拒絕對台澳軍事交流發表回應。

台星維持低調軍事關係

另有消息人士指出，新加坡一再向台灣官員發出訊號，表示儘管有北京施加壓力，但仍有意與台灣維持低調的軍事關係。一位熟悉台星關係的新加坡學者表示，台灣很高興新加坡抵制中國的壓力，除了軍事培訓外，高級官員之間的交流也是廣泛且深入的。

新加坡國防部沒有立即回應此消息。