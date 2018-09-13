解職令收到！傅崐萁及花縣府12官員打包

花蓮縣副縣長蔡運煌忙著打包，提到將來是否繼續幫徐榛蔚助選，他笑而不答。（記者花孟璟攝）

2018-09-13 13:21

〔記者花孟璟／花蓮報導〕前花蓮縣長傅崐萁今天早上10點在縣府高調開記者會、強調「奮戰到底、絕不屈服」，10點50分縣府民政處就收到內政部發出的解職令，包括副縣長蔡運煌等7名政務官、以及縣府副秘書長謝公秉等5名機要人員共12人都會跟傅崐萁同進退！

傅崐萁開完記者會進入縣長室關門準備打包，拒絕媒體拍攝；也在打包的蔡運煌則強調「自己平常心處理」。蔡運煌說，縣長退職，「我們也是政務官、跟縣長同進退、他退我們就要退、照著法律走就對了」、「輕輕鬆鬆的走路就好了啊」！蔡運煌說，颱風要來了，縣府公文由秘書長負責處理，不會有空窗期。

花蓮縣府民政處上午10點50分收到內政部發出的解職令，花蓮縣府人事處長王偉曦說，依照地方制度法第56條第3項的規定，副縣長及職務比照簡任第12職等之主管或首長，以政務官任用，於縣長去職時隨同離職。所以花蓮縣政府目前20個局處，包括副縣長蔡運煌以及6位局處長是縣長任用的政務官，均需依照地方制度法隨縣長離職。

6位政務官任用的局處首長包括衛生局長李宏滿、環保局長饒忠、民政處長蕭明甲、財政處長劉台文、行研處長林金虎、客家處長賴錦昌等人；此外，包括副秘書長謝公秉及秘書田俊雄、陳又珍、蔡瑞璋、縣府南區服務中心主任蔡秋龍等5名機要人員，依公務人員任用法11條，縣長離職時應同時離職。

縣府人事處表示，縣長解職令是民政處今天上午收訖後，基本上解職、免職生效日都會是昨天12日，因為還有收訖、延長交待的時間，因此目前各政務、機要的免職令正在製作中，最晚明天內陸續發出。

至於代理縣長到職前「空窗期」，縣府已向中央報請，先由各局處副局處長先行代理，等到代理縣長發布後，再將相關人事請示代理縣長。

由於縣府一堆官員去職，一度傳出「公文不知道找誰批」、「縣府沒大人」，但秘書長顏新章上午仍繼續辦公室批公文，他說，自己是事務官沒影響，「颱風來縣府會做好準備」。