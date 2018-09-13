農業也可以科技化 楊文科要讓M字兩端的產業做結合

國民黨新竹縣長參選人楊文科（中）今天早上發表他的科技農業創新政見，獲得前農委會主委范振宗（立者前右三）、縣農會理事長范綱宏（立者前左四）以及各地農會、青農代表們的支持。（記者黃美珠攝）

2018-09-13 12:30

［記者黃美珠／竹縣報導］國民黨新竹縣長參選人楊文科今天提出用科技創新農業發展，用農業讓科技更有生活味的「科技農業創新政見」。計畫讓境內農民所飼養的豬、羊、雞、牛、魚，經由「農業經濟雲」的建置，結合物聯網、大數據、AR、VR等科技技術導入，在雲端做遙控加熱、給水、餵食，或是監測雞隻、豬隻生長狀況是否異常、飼養環境溫濕度變化、以及魚塭水質監測等，推動智能飼養，建立從生產到銷售過程的完整履歷，而這些，他希望統統只要一指就能搞定。

他的這套創新農業政見，獲得新竹縣13鄉鎮市區農會龍頭、以及多名青農代表的支持，縣農會理事長范綱宏、總幹事劉德威、前農會主委范振宗也都到場力挺。

楊文科說，他日前獲得台灣科學工業園區科學工業同業公會理事長沈國榮等的支持，現在又獲得各地農會組織認同，所以讓他想要結合雙方，建置前述智慧科技裝置以嘉惠新竹縣的農業，使新竹縣的農業因此升級，間接帶動觀光休閒農業展現不同的風貌，讓在新竹縣務農顯得智慧化、創新又有話題。

這些智慧裝置例如：利用紅外線偵測雞隻或豬隻體溫以防疫、用遮斷裝置避免大閘蟹落跑、用超音波探測烏魚進食狀況。或者對乳牛植入晶片，透過傳送雲端的數據，協助飼主分析出泌乳量最佳化的條件等。

此外，楊文科也具體保證，如果他當縣長，對於農民個人從事務農的職災保險，他將編列預算，用縣庫支應，全額補助農民的自付額部分。

而在農作物天然災害保險上，他也承諾會爭取中央同意，在「農產業保險試辦補助要點」加碼補助農民保險費到50％，讓中央和地方政府共同努力，給農民的辛苦耕耘更有保障。

新竹縣政府農業處表示，前述農產業保險的試辦補助，新竹縣符合中央補助的作物有水梨和水稻，另外就是農業設施的結構體這3個項目。

其中水梨中央補助保費的3分之1，每公頃最多補助3萬元。水稻補助2分之1，沒有上限。農業設施結構也補助2分之1，但每公頃最多5萬元。

新竹縣府另外提供水梨保費3分之1的補助，一樣每公頃最多補助3萬元保費。今年第2季也開始受理水稻的保費補助，這個部分縣府補助4分之1保費。

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