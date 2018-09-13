吳敦義說鄭南榕自焚責任不在個人 蘇貞昌：不厚道

民進黨新北市長參選人蘇貞昌談促轉會爭議。（記者李雅雯攝）

2018-09-13 12:11

〔記者李雅雯／台北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天上午11點前往電視台錄影節目，對於國民黨主席吳敦義發言「如果當年自焚的那個人有問題的話，問題不在侯友宜」；蘇貞昌對此表示，任何人本於政治立場或政治目的做不適當的發言，既非事實、也不厚道。

行政院促進轉型正義委員會（促轉會）昨遭披露擬找資料做選舉議題操作，尤其是針對國民黨新北市長參選人侯友宜而來。蘇貞昌今天上午對此再回應，其已經為台灣民主政治努力一輩子，現在正在選新北市長，是民主政治的一環；一方面推動台灣打開民主的大門，一方面也要對前面前輩的犧牲、冤屈做努力平反，還原歷史真相，這是沿路走來的努力目標，「我一本初衷、始終不變」。

蘇貞昌表示，台灣人民是有智慧的，才會走到今天，否則早在當年出來對抗國民黨的威權、在黨外時代的時候，就被國民黨撲殺了，正因為台灣社會有這種期待，台灣人有這種勇敢，才能一步一步地走到這裡，當然這過程中很多辛苦，「我覺得總體台灣人的智慧跟勇氣是值得尊敬的，台灣人對於未來的期待，是我們認為應該要努力回應的」，希望台灣社會真正地走向落實民主，不再像過去被威權打壓、受盡冤屈，還苦難無處訴，希望大家嚴肅地看待這件事，不必一個官員（指昨天請辭的促轉會副主委張天欽）瘋言瘋語就來做其他的操作。

國民黨主席吳敦義昨針對促轉會爭議談話時指出，侯友宜是一個奉公守法的警察，如果當年自焚的那個人（指鄭南榕）有問題的話，問題不在侯友宜。蘇貞昌今天對該段發言表示，這正是促轉會要去發掘真相、還原歷史的地方，任何人本於政治立場或政治目的做不適當的發言，既非事實、也不厚道。

黨外雜誌《自由時代》創辦人鄭南榕自焚，時任台北市中山分局刑事組長侯友宜為當時現場的指揮官。