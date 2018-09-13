恢復軍公教優惠票自打臉？ 柯P：甚麼事都貼政治標籤要怎麼過

2018-09-13 11:46

〔記者沈佩瑤／台北報導〕搶攻藍營選票，柯市府釋利多，推動「加強照護關懷退休人員推動方案」，除提供5萬人次兼職機會給退休公僕「補貼收入」，還將恢復提供退休人員使用市府所轄場館、運動中心、游泳池門票優惠或免費，引發綠營市議員質疑柯自打臉，指柯文哲2年前取消軍公教半價優惠等非法定補助，如今又恢復政策，「很奇怪。」

柯文哲今早出席體育局「運動有功表揚典禮」前接受媒體聯訪，對此則以「發炎抗生素」說法回應，解釋就像他開抗生素，病人問為什麼以前不開，因為以前沒有發炎啊！很多政治會隨著時間狀況，去遷移、變化。

柯強調，「加強照護關懷退休人員推動方案」沒有定案，也只是在年金改革上路之後，看政府有什麼可以做的，在不增加財政負擔的範圍內處理而已。

針對外界質疑在選前推出該方案是為了拉攏藍營選票，對選情有幫助？柯重申，對他來講該做就做，管你藍的綠的，反正每個人都是市民，如果甚麼一個政策都要貼上政治意涵，那他應該（選前）半年前就開始打坐，不要每件事情都政治意涵，這樣是要怎麼過日子。

此外，媒體問柯對近日促轉會事件風暴看法，柯僅回以「感同身受」，因為每天看到電視在罵，各種抹黑抹紅的，就覺得感同身受。由於柯文哲昨表示自己和副秘書長張天欽認識，今天被問及對張天欽印象和交情，柯則說，張就是個律師啊，兩人當市長之後就沒有再遇到了。