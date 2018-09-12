選舉看板成角力戰場？扯上產權糾紛 又沾公安疑慮…

候選人看板意外成選戰角力場。（記者蔡宗憲攝）

2018-09-12 21:53

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕九合一選舉只剩2個多月，許多地方事務都容易染上選舉色彩，恆春鎮恆南路上一塊選舉看板，因為牽涉地主及地上屋糾紛，意外成為候選人間暗自角力焦點，面對「山竹」颱風逼近，自稱屋主的邱小姐今天到恆春鎮公所舉報看板未經同意二次焊接在她的屋子上，擔心颱風吹落造成公共危險，恆春鎮公所強調將通報縣府勘查，遭指控的張姓候選人團隊則解釋依契約租用，若有安全疑慮，看板會在颱風過境前取下。

「看板如被颱風吹落，責任要算誰的？」邱小姐無奈地說，這塊選舉看板架設在她所有的屋舍上，看板還是二次焊接到屋頂上，面臨強颱「山竹」逼近恆春半島，如果看板被吹落砸傷人車，究竟是她還是出租看板的地主賠償，或是候選人的責任？

邱小姐強調，她持有的地上物與地主關係仍待司法釐清，地主就先行租出位在她屋頂上的看板，相關產權未釐清前，面對選舉看板公共安全問題，不希望萬一出事無端受到牽連，希望公部門能不畏權勢、硬起來處理。

恆春鎮公所接獲舉報後強調，了解邱小姐對看板公共安全的擔憂，但大型廣告看板業務屬縣府城鄉處管轄，已協助通報縣府勘查；而屏東縣政府府城鄉處說，待收到邱小姐檢舉文件，會立即派員實地勘查了解狀況。

設立看板的候選人團隊則回應，競選團隊密切注意颱風動態，一旦影響恆春半島會事先卸下看版，以安全為最高考量，至於看板設置爭議，因與地主簽約取得使用同意書才掛上看版，沒想到另有主張其權利者，已經請出租的地主溝通，一切依法處理。