絕不會屈服！ 傅崐萁：8個月後又是一條好漢

花蓮縣長傅崐萁的合機炒股案纏訟近14年今定讞，將入獄服刑8個月。傅崐萁今晚發出聲明，表示「絕不會屈服，這種政治迫害，花蓮人民絕不會接受」，並強調「8個月後又是一條好漢」。（資料照，記者王峻祺攝）

2018-09-12 21:17

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣長傅崐萁纏訟近14年的合機炒股案今定讞，將入獄服刑8個月。傅崐萁今晚發出聲明稿回應，表示「絕不會屈服，這種政治迫害，花蓮人民絕不會接受。」並強調8個月後又是一條好漢。

傅崐萁透過花蓮縣政府發聲明稿，全文如下：

2018台灣縣市長選舉倒數關鍵時刻，蔡英文政府以卑劣的方式司法迫害傅崐萁，強取豪奪、意圖染指花蓮縣長取得勝選，傅崐萁絕不會屈服，這種政治迫害，花蓮人民絕不會接受。

傅崐萁勇敢面對，本案可以看出蔡英文政府政政治迫害之斧鑿之深，這種寡廉鮮恥的作法，傅崐萁會勇敢面對，絕不屆服，一定奮戰到底，傅崐萁八個月後又是一條好漢。

所謂合機案，檢調多次的搜索、約談調查物證，傅崐萁都沒有所謂的炒股行為，只靠污點證人的口供，將傅崐萁起訴判刑，在更二審時，院方主動傳訊污點證人時，清楚作證表達全部都是檢方操縱污蔑傅崐萁涉案，然二審法院法官不採信污點人之證詞，在證據不足情況之下，更二審判決傅崐萁8個月。

所謂以妥速審法改判八個月，也沒宣告緩刑，僅減刑一個月，這創下台灣妥速審判法司法史紀錄，綜觀所有引用妥速審法判決案例，判刑二年，尚可宣告緩刑，傅崐萁更一審判九個月 而更二審用速審法却才減刑一個月且不得緩刑，司法迫害莫此為甚。

傅崐萁在收到更更二審判決書後，赫然發現法官、書記官竄改筆錄，所謂有罪之認定之判罪依據，在開辯論庭時，法官竟隻字未提示，這是當然審判程序不合法，經傅崐萁向監察院申請調查糾正台中高分院法官、書記官，經監察院依法調查，筆錄與審判光碟確定記载不符，調查完畢於今年八月監察院院會通過，糾正台中高分院審判法庭。

傅崐萁把監察院查出這種不公不義、竄改筆錄、當然審判違法的的調查報告書，呈送最高法院，這種審判程序當然違法的判決，最高法院理應發回更審，但竟然今天駁回上訴定讞，創了司法惡例，足見蔡英文政府政治司法斧鑿之深，且下午四点宣判 花蓮地檢五点（點）就收到執行通知書，為強取花蓮縣長代理之職務，不墿（擇）手段，寡廉鮮恥，傅崐萁絕對奮戰到底，八個月後又一好漢，傅崐萁絕不向民進黨蔡英文政府屈服！將持續關心花蓮，熱愛台灣。