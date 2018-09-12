嘉南農田水利會後援會成立 黃偉哲：打造綠美親水農村地景

2018-09-12 22:42

〔記者王涵平／台南報導〕黃偉哲嘉南農田水利會後援會今在烏山頭水庫成立，民進黨台南市長參選人黃偉哲強調優先整治農水路，打造綠美親水的農村地景。

嘉南農田水利會後援會由會務委員陳賜福擔任後援會會長、水利會機要秘書陳豐榮擔任總幹事，宋偉儒、胡峰源、王國華、顏清淵、謝連義、方國華、黃進來、江志強、蕭昆龍及魏國修等會務委員擔任後援會副會長。

黃偉哲說，阿公在嘉南農田水利會服務30幾年退休，自己也是水利會大家庭的一份子。若順利當選市長，將協助水利會通盤釐清農田周邊排水系統的權責歸屬，避免農水路陷入互踢皮球的三不管地帶；將主動投入資源，攜手解決農水路阻塞及髒亂等問題。

此外，他也會積極治理易淹水的農業區，把原本要做為「農損補貼」的經費，轉換為看得見、有積累性的水利工程，協助農民減輕水患。

黃偉哲說，為實現「地方創生」，讓青農返鄉解決農業缺工等問題，並打造「休閒農業」等精緻農業，將評估最具發展潛力的地區，挹注資源協助水利會「綠美化」農水路，不僅確保農水路暢通，更將打造「綠美親水、生態地景」的特色農村。

他指出，未來將由市府協助老農，將無力再耕的農地媒合租賃，促進青農及農企取得農地，進而能順利推動農村創生。並將建立機制，鼓勵新農業共享收益、回饋鄉土，與政府一同打造更好的農業環境，讓在地農民過得更好，重振農村風采。

黃偉哲說，面對高齡鄉村，未來將提供更多的老農共餐服務。同時，也將優先協助偏鄉弱勢長輩納入「智慧醫療」系統，透過長輩身體數據長期追蹤。