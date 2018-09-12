為縣民痛心！ 劉曉玫：傅崐萁成「法院認證經濟犯」

2018-09-12 17:27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣長傅崐萁纏訟長達14年的合機炒股案，最高法院駁回傅更二審上訴，傅崐萁被判刑8個月且需入獄。對此，民進黨花蓮縣長候選人劉曉玫說，花蓮縣長成為「法院認證的經濟犯罪！」，她為花蓮鄉親感到痛心與不值。

劉曉玫引用傅崐萁上月理想大地案被判無罪時名言，回敬此次判決結果。她說，相信花蓮的未來將會如傅崐萁所說「陽光普照、撥雲見日」。並呼籲法務部，收到判決書後，盡快決定發監日期，讓傅崐萁應得到法律的制裁！

傅崐萁炒股案定讞，劉曉玫第一時間三緘其口，傍晚在議會統一發言，她強調「花蓮是全花蓮人的，不是他一個人的」。傅在花蓮執政9年壟斷各種資源，威嚇利誘業者和民意代表，儼然把花蓮變成自己權力的禁臠，在縣內成為無人制衡的花蓮王，也令諸多不滿或受害的民眾敢怒不敢言。

劉曉玫認為，傅崐萁的政治性格及經歷，就像他對台灣股市交易犯罪一樣「宛如禿鷹」，在縣內治理以掠奪方式，囊括各種龐大利益資源，威脅不聽話的政治人物外，自身背負的官司更是令人嘆為觀止。

劉曉玫統計，傅崐萁身上背負五大官司，其中最久遠的甚至溯及1997年，纏訟21年至今法院尚未判決確立。劉曉玫指出，光是1997年的台鳳炒股案、凱聚炒股案，傅崐萁都逼得許多股東傾家蕩產、家破人亡，官司實在拖太久了，遲來的正義未必是正義。如今傅崐萁合機案雖定讞，其他案件仍有待法院持續努力、為受害者伸張正義。

8月下旬，傅崐萁因理想大地案涉嫌逃漏稅及偽證罪獲花蓮地方法院一審宣判無罪，當時他高調召開記者會表示，他歷經6年遭不斷反覆惡意中傷跟抹黑，終於「陽光普照、撥雲見日」。劉曉玫以此話回敬傅崐萁稱，合機案的判決、傅崐萁坐牢才是讓花蓮的未來「陽光普照、撥雲見日」。