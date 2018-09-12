客家及總工會大老相挺 林智堅：持續讓城市進步

新竹市長林智堅爭取連任，獲客家大老鄭茂灶的支持和力挺，願意擔任客家後援會的主任委員。（記者洪美秀攝）

2018-09-12 14:01

［記者洪美秀／新竹報導］年底市長選戰腳步逼近，爭取連任的新竹市長林智堅獲新竹市農、漁會和竹科公會大老級支持外，客家團體部分也獲客家大老相挺，竹市客家大老，也是客家信仰中心的開臺金山寺主委鄭茂灶，已同意擔任林智堅客家後援會主任委員，另新竹市工會等單位也表態支持連任，民間團體表態支持越來越明顯。

據悉，新竹市客家鄉親佔竹市總人口3成，客家大老鄭茂灶表態支持林智堅，也牽動更多客屬社團和客家仕紳的表態。林智堅日前曾私下拜訪客家大老鄭茂灶，認同他對市政的認真和對客家文化建設的積極態度，因此已答應擔任林智堅的客家後援會主委。

九十一歲的鄭茂灶曾任十屆竹市金山里長，人脈橫跨新竹縣市，同時也長期擔任開臺金山寺主委，還身兼新竹縣新埔義民廟常委董事，新竹縣市許多客家社團的中生代領導人，都曾獲鄭茂灶的提攜，鄭茂灶去年即獲聘為總統府顧問，在地方頗具聲望。

此外，林智堅也在籌備勞工後援大軍，獲現任竹市總工會莊鑑川力挺，莊鑑川已同意出任林的勞工後援會會長，而竹市工業會理事長陳錦秀，也同樣答應出任林智堅工業後援會會長。

竹市總工會轄下有一百四十多個基層工會，會員數達五萬多人，莊鑑川長期廣結善緣，動員能量不容小覷。至於工業會成員，則以中小企業和傳統製造業為主。

客屬社團和客家仕紳和總工會、工業會過去被視為國民黨系統，長期親近藍營，莊曾為國民黨黨代表，前立委呂學樟更多次請鄭出馬鞏固客家票源，但兩年前總統暨立委選舉在立委柯建銘力邀下，鄭、莊已分別出任客家後援會榮譽主委與勞工後援會幹部，由藍挺綠，這次兩人雙雙公開支持林智堅連任，除肯定林的政績，也被視為傳統政治版圖的重新調整。

爭取連任的林智堅，除獲現任農會理事長陳全桂、漁會理事長彭木生，以及科學工業園區同業公會理事長沈國榮等表態支持，三人也都同意出任林智堅農業、漁業，以及科技業後援會的會長職務。

新竹市長林智堅爭取連任，獲客家大老鄭茂灶的支持和力挺，願意擔任客家後援會的主任委員。（記者洪美秀攝）