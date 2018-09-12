無端被對手「祭拜」 林佳龍回應了...

無端「被祭拜」，林佳龍表示「我做不出這種事」。（記者廖耀東攝）

2018-09-12 10:41

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕競選總部昨日召開記者會，「重現」市長林佳龍梨山後援會海陸大餐，不料滿桌酒菜後方放了林的照片，感覺像在「祭拜」林佳龍，引發撻伐；林佳龍上午被問及感受，坦言「我看了心裡會有點痛」，更說，「我做不出這種事」，盼負面選舉退散。

林佳龍上午主持花博「六館夯花博」藝文饗宴宣傳記者會後，回應媒體詢問對「祭拜宴」感受，強調，選舉儘量就事論事討論公共政策，不要涉及人身攻擊；他指出，不管用照片或去訴諸跟名字有關的負面形容、用姓或名做人身攻擊，「我看了心裡會有點痛」。

林佳龍說，他來台中這麼多年、經歷這麼多次選舉，前一陣子甚至有公車廣告爭議，是用攻擊式的廣告，最後客運公司決定未上架，他尊重客運公司的決定，但公車是大眾運輸工具，每個人都可以坐上去，或在旁可以看到，這麼粗暴地去傷人，「我是做不出這種事情」。

「這個其實很傷，對大家都傷」，林佳龍說，希望大家表達訊息可以用正向方式，停止負面的選舉。

針對此次事件，他說，包括當事人、社會等都知道這是不對的事，期待都從錯誤中學習，「選舉應是民主政治中非常美好的事」，訴諸負面選舉，會撕裂社會，傷人傷己，也傷了台中，希望大家都從錯誤中反省檢討，真的以正面方式提出讓城市更美好的主張。

他再強調，停止一切負面選舉的手法，因為社會大眾都有判斷能力，攻擊別人也突顯自己的價值觀是什麼，台中是陽光城市，應多一點正面能量，讓台中更美好。

林佳龍說，若有事件爭議涉及訴訟，有司法單位可以決定，盼大家多說好話、多提政見跟政績；這件事讓大家都上了一課，該靜下心來停止負面選舉，多提對這個城市的發展願景在那裡，讓市民了解做個選擇；另他也說，台中市正在辦花博，讓這城市歡歡喜喜迎接美好時代的來臨。