召回與台斷交3國使節 美國務院：將繼續支持台灣

美國國務院表示，台灣因應全球挑戰擴大自身貢獻，以及台灣受到打壓之際，仍然適當參與國際事務，「美國將會繼續支持台灣」。（法新社資料照）

2018-09-12 08:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院11日宣布，召回駐多明尼加大使、薩爾瓦多大使以及巴拿馬代辦，以了解派駐國與台灣斷交的決定。美國國務院表示，台灣因應全球挑戰擴大自身貢獻，以及台灣受到打壓之際，仍然適當參與國際事務，「美國將會繼續支持台灣」。

對於美國召回駐多明尼加、薩爾瓦多大使、巴拿馬3國使節的決定。美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）在今天的例行記者會上再度重申，指美國召回的這3名使節，將與美國政府領導層商談，討論面對中美洲與加勒比海地區，美國應如何支持強勁、獨立且民主的機制與經濟。

諾爾特指出，美國認為台灣是一個民主的成功案例，是美國的可靠夥伴，也是世界上的良善力量。她也說，美國將會繼續支持台灣，因為台灣因應全球挑戰擴大自身貢獻，以及台灣受到打壓之際，仍然適當參與國際事務。

有媒體問及美國是否關切中國試圖影響與台灣邦交國，諾爾特回答，美國了解全球發展和基礎設施的重要性，以及改善世界各地基礎設施的必要性，無論是在非洲大陸，還是在南美洲。諾爾特說，美國要向所有國家強調，他們有權利以自身國家條件，尋求有利於國家發展的他國貸款，但美國要提醒全世界國家，這些條款必須透明和公平。