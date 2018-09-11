駐日外館缺橫向分工 謝長廷有責無權

駐日代表謝長廷出示國人的感謝狀。（記者林翠儀攝）

2018-09-11 21:21

〔駐日特派員林翠儀／東京十一日報導〕駐日代表處十日召開臨時處務會議，檢討這次風災和震災的救災過程，謝長廷表示，駐日六個處都有外交部制定的災害應變作業手冊，但內容可能不符目前所需，例如現在到日本自由行的人數增加，人數和去向都無法掌握，這是過去沒有想到。另外，橫向作業的分工和連繫也需要檢討，駐日六處預定十五日召開協調會議，把加強橫向連繫列入議程。

我國駐日六處除了位於東京的代表處之外，還有橫濱、札幌、大阪、福岡及那霸等分處，但其中直接由駐日代表管轄的只有東京、橫濱、札幌三處。人員的調動和派任均由外交部直接指揮，連駐日代表處新聞稿也要外交部點頭才能發布，謝長廷均無法置喙，有被架空之嫌。

謝長廷在今天的說明會中，數度提到這次日本風災和震災的應變，其中有牽涉各處轄區管轄問題，他不便多談，他還說，各處分工的問題，在這次檢討會上並未太強調，他覺得自己已經被罵了，不需要再拖人出來被罵，這是他的個性。

台灣旅客一年訪日人次達四百六十萬人，代表處的作業十分繁重，謝長廷也指出，光是代表處領務組一個月的服務案件平均達三千件，每天達一百件，案件內容包括國人旅客重病、疾病、死亡、犯罪、被害、失蹤、遺失護照或錢包，以及日本人簽證和工作證明等，工作量非常大，例如死亡或生病案件都不是一天就能解決的。

代表處收到很多感謝狀，但也有人反應說服務態度不好，謝長廷強調，只要有人檢舉，他會先相信檢舉人，然後進行調查，公務員也是有尊嚴的，不能說有人檢舉就處分。謝長廷表示，這次在整個過程中，有報導說他被罵翻了，日本人也罵死了，但講的那幾件案件經過代表處調查，發現都是不存在的假消息。