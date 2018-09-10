楊文科搶攻年輕票源 出動夾娃娃機、扭蛋機

國民黨新竹縣長參選人楊文科（著藍背心者）今天發表他的競選主題曲及多項「包中文創小物」，邀請大家一起參加他的「藝起來飛揚」活動，玩「領頭楊」的夾娃娃機（圖右）或扭蛋（圖左下）就可以免費獲得。（記者黃美珠攝）

2018-09-10 16:41

［記者黃美珠／竹縣報導］夾娃娃機風也吹進選舉，國民黨新竹縣長參選人楊文科為了搶攻年輕選民的好感度，今天發表他的競選主題曲「飛揚的青春」，宣布將推出「青春飛揚號」胖卡，巡迴全縣舉辦至少20場名為「藝起來飛揚」的公園藝術表演活動，而配合前述活動，還打造了專屬「領頭楊」的扭蛋機和夾娃娃機，免費提供親子扭一下或夾一下，送的都是他的「包中文創小物」。

楊文科說，除了科技和經濟，他也重視文化和教育。所以他如果主政新竹縣，他的文化政策就是要新建縣立總圖書館、打造國際音樂休閒廊道、建構社造長期發展藍圖並活絡新竹縣文創發展平台、打造浪漫台3線推動地方創生等。

而看準年輕人的夾娃娃機和扭蛋風潮，他希望大家別以為年長就不懂年輕人的生活樂趣，所以也打造「領頭楊」的夾娃娃機和扭蛋機各4台，除了競選總部各擺設1台，另外都會隨著前述的「藝起來飛揚」的公園藝術表演活動而到現場，免投幣，大人小孩都可以來排隊，每人扭1次同歡。

而放在夾娃娃機和扭蛋機裡面的「包中文創小物」都屬於紀念品性質，只送不賣，有：削鉛筆機、橡皮擦、鑰匙圈、壓力球、楊楊得意筆、楊奶糖等，額度都不會超過30元，算是實用的貼身小物，禮輕但樂趣多多。

楊文科說，選定的競選主題曲～飛揚的青春，這是為青春喝采的民歌，是五六年級生所熟悉的「大學城」年代的創作經典合唱作品，這次邀請新竹縣在地Mr.One Cajon與超偶小巨人張洧菘重新錄製，熟悉的旋律搭配鼓舞人心的歌詞，對每個青春歲月發出最真誠的號召，希望藉此點燃鄉親對新竹縣新的熱情。

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國民黨新竹縣長參選人楊文科（左3）今天用唱的，公佈他的競選主題曲～飛揚的青春。（記者黃美珠攝）

國民黨新竹縣長參選人楊文科的「包中文創小物」包羅萬象，從圖中小朋友和「正咩」戴的羊咩咩造型髮箍、或手拿的「楊好棒」加油棒，到圖左型男手上的削鉛筆機、橡皮擦、壓力球，以及圖右主持人身穿的「領頭楊」T 恤都有。（記者黃美珠攝）

「領頭楊」夾娃娃機。（記者黃美珠攝）

「領頭楊」的扭蛋機。（記者黃美珠攝）