學姊真的來了！當徐欣瑩一日幕僚與新竹學妹交流

學姊黃瀞瑩超級吸睛；她日前受訪表示，她是基於徐欣瑩與柯文哲理念相近才會幫忙。（徐欣瑩提供）

2018-09-10 10:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕學姊真的來了！民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩日前公布首支競選電視廣告的「你，還好嗎」，影片台北市長柯文哲競選辦公室的學姊黃瀞瑩，僅現身入鏡短短兩秒鐘卻已成為熱點話題，瀏覽逾2萬8000次。現在學姊真的來了，還有新竹學妹向她請益如何當一個好幕僚。

被外界視為宛如柯文哲分身的學姊黃瀞瑩，超級吸睛；黃瀞瑩日前則受訪表示，她是基於徐欣瑩與柯文哲理念相近才會幫忙。台北學姊和新竹學妹的幕僚心得交流，由徐欣瑩派出競選團隊的學妹李玫來接待，並請益如何當一名好幕僚。在這段5分多鐘的影片中，兩人先從服裝開始交流，無所不談，體驗擂茶並學習如何在客家庄用道地的客語拜票。

學姊黃瀞瑩傳授要當一個好幕僚，主要是需要細心地幫市長或主席在各種場合顧頭顧尾，確認好活動流程及進行中的小細節。至於新竹學妹李玫談到為何會來到徐欣瑩陣營幫忙，主要是因為佩服徐欣瑩的精神和理念，從她的身上，看到一個努力認真的政治家是怎麼做的，因此無論選舉結果如何都希望在她身邊學習。

徐欣瑩表示，其實請來學姊，是因為這段期間她經常多方請益有經驗的縣市首長以及各領域專家，因此也鼓勵身邊幕僚及團隊工作人員能向有經驗的優秀人才請益，為新竹縣的各項工作注入新的思考及新的做法，為新竹引領新希望、邁向新局面，創造新契機。

民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩日前公布首支競選電視廣告的「你，還好嗎」，影片台北市長柯文哲競選辦公室的學姊黃瀞瑩，僅現身入鏡短短兩秒鐘卻已成為熱點話題，瀏覽逾2萬8千次。（徐欣瑩提供）