水淹台北挨批治水破功 柯文哲：還可忍受

暴雨炸北台灣成災，全北市傳出161件災情，西門町、忠孝東路甚至出現「噴泉」、「河流」等驚人景象。（資料照）

2018-09-09 14:49

〔記者沈佩瑤／台北報導〕暴雨炸北台灣成災，全北市傳出161件災情，西門町、忠孝東路甚至出現「噴泉」、「河流」等驚人景象，台北市長柯文哲昨強調，若不該淹的地方卻淹水，那就要檢討。今受訪再談，柯文哲表示，本來時雨量超過78mm北市就有可能淹水，昨天下到100多，還可以忍受，「還好啦！」

柯文哲下午出席「反轉未來-青年培力希望發展帳戶」專案成果發表暨結業頒獎典禮，會前受訪時被問及北市昨傳出多起積、淹水災情，外界批評柯市府治水破功。柯回應，有些地方會淹、但退得很快，先把淹水的地方記錄下來，本來北市超過78mm就有可能淹水，但昨天下到100多，還可以忍受，還好。

部分地區時雨量沒有超過78mm仍淹水？柯強調，那就挑出來，市府已開始用gmap在做追蹤，有淹水的地方用Gmap紀錄，環保局會再去巡視水溝、排水溝等，再檢查一遍。

至於他指有些地方若不該淹水卻淹了，就要檢討。柯說，這部分他還沒有看到詳細報告，但每個事件後都會檢討、再進步就好；吸水馬路、海綿城市等政策多少有效，至少不會讓水在強降雨的時候強迫都流到排水溝中。