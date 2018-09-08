蔡英文力挺翁章梁 讚「沒有人可以比他做更好」

總統蔡英文（中）力挺翁章梁（右二）當嘉義縣長。（記者林宜樟攝）

2018-09-08 18:52

〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨今天在嘉義縣民雄鄉吳鳳科技大學舉辦「百工百業挺改革」活動，為民進黨提名嘉義縣長參選人翁章梁造勢，民進黨主席、總統蔡英文到場力挺，她稱讚翁章梁歷練完整，「是最好的縣長候選人，沒有人可以比他做更好」。

蔡英文說，台灣現在經濟正在轉好，股票上萬點超過一年，政府帶頭衝，企業為員工加薪，景氣變好，日子就更好。她說，政府推動新農業成為賺錢的農業，並推動農業保險，農民職業災害保險，讓農民獲得更好的保障，嘉義許多農民關心水井問題，政府修改規定，修正水井規費、登記費，減輕民眾負擔；民眾關心的治水問題，政府也提出前瞻基礎建設計畫，先一步看到問題，事先預防。

蔡英文也說，翁章梁對農業政策與改革非常熟悉，希望翁章梁當選縣長，實現中央的農業政策；極端氣候會有超級大雨，有好的排水設施，可讓水盡快退掉，未來將進行滯洪池、河川整治和下水道建設，好計畫要落實地方，要充分理解中央政策的人，要選有遠見的人，讓中央地方一條心，共同合作拚建設，「這沒有第二人，就是翁章梁」。

翁章梁說，若有機會當縣長，將成立「新農業發展委員會」，推出新的農業政策，幫助農漁民的生產技術、資金、行銷及通路；設立「農漁產業園區」和「長照產業園區」，讓企業界投資；整合觀光軸線，透過異業合作，推出特色遊程，帶動國內外遊客來嘉義遊玩，大家共享觀光經濟。

他也說， 若當選縣長，將組織不老社區工作小組，整合衛生、社會福利及教育，協助社區擴展能量，推動不老運動，創造不老社區；教育小孩子與人相處的能力，團隊合作的能力，分析思考的能力，與時俱進的能力，養成終身學習，培育國際接軌能力；進行庄頭生活調查，瞭解淹水問題，推動運動、就醫、道路品質、老人照顧等。

嘉義縣長張花冠、立委陳明文、蔡易餘及行動綠團隊參選人等和百工百業人士約3000人到場相挺翁章梁，張花冠因腳傷未上台致詞；陳明文說，改革一定會痛，但改革是民進黨的選擇，是總統跟台灣人民的承諾，所以要堅持下去，百工百業在嘉義這片土地打拚，時代進步，環境改變，嘉義要改變，要轉型成新的嘉義，就要讓翁章梁帶領嘉義向前。

翁章梁與行動綠團隊參選人擊掌。（記者林宜樟攝）

翁章梁（前中）與嘉義縣議長張明達（前右）、副議長陳怡岳（前左）及行動綠團隊參選人高呼凍蒜。（記者林宜樟攝）