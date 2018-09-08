時代力量新竹募款餐會 力挺縣市議員參選人

時力今天在新竹市舉辦募款餐會，為推出的新竹縣市議員參選人連郁婷（左一）、蔡惠婷（右一）、黃瑞誠（右二）、林彥甫（右三）、廖子齊（左二）造勢。（記者王駿杰攝）

2018-09-08 14:22

〔記者王駿杰／竹市報導〕時代力量今天中午在新竹市舉辦「監督市政，拒絕護航」募款餐會，為時力推出的新竹縣市議員參選人連郁婷、蔡惠婷、黃瑞誠、林彥甫、廖子齊造勢，時力執行黨主席黃國昌指出，時代力量參選人的政治承諾非常簡單，就是當選後履行政見、監督市政。

黃國昌說，時力在新竹推出的參選人不只是在參選時才談理想，而是在成為參選人前，就已經在不同領域為社會發聲。他想邀請新竹市民共同支持時力推出的議員參選人，將來若進入議會，不論是誰當市長，時力議員都會嚴加監督。

新竹黨部主委邱顯智說，兩年前立委選戰，時力在竹市獲得最高的政黨票，根據最近媒體釋出的民調，時力在竹市的政黨支持度也有7至8%，換算成各選區的票數，只要時力支持者投票支持，各區參選人都有相當高的機會當選。

募款餐會今天在新竹市何家園餐廳舉辦，除了黃國昌，時力秘書長陳惠敏、新竹黨部主委邱顯智、東奧正名小組召集人沈清楷與時力推出的苗栗縣議員參選人宋國鼎、曾玟學等人也受邀到場，現場湧入4百多人出席，捐款支持。

時代力量今年在竹縣市推出人選進軍議員選舉，現在是執業律師的連郁婷將在新竹縣竹北市參選，她曾擔任過法官助理、工研院法務；曾是陽光國小代理教師、現為新竹黨部東區主任，綽號小鳥老師的蔡惠婷將在竹市東區參選；長年耕耘教育領域，為陽光國小創校教師的黃瑞誠則將投入南區市議員選舉。

時力新竹黨部政策組長林彥甫因O型腿，3歲前都穿鐵架走路，眼睛也有視差會影像重疊，但他仍勇敢參政，投入北區市議員選舉；畢業於台大法律系的廖子齊曾在知名外商擔任法務，這次投入香山區市議員選舉，希望為長年了無新意的地方政治注入活水。