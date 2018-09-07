糗爆！柯P認證比吳音寧強的官員 臨場答不出改建案內容

面對議員質問第一果菜批發市場改建方案的相關數據，官員們急忙翻閱資料。（記者楊心慧攝）

2018-09-07 22:48

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲為了第一果菜批發市場改建方案，批吳音寧「兩個專業局長討論出來的版本，沒道理輸給一個北農總經理，她懂什麼？」未料，北市議員周柏雅今下午在市政總質詢時詢問市府官員市場改建預算編列年度、總樓地板面績，這些經過柯認證比吳強的官員們居然回答不出來，連忙手忙腳亂地翻資料，讓柯文哲超尷尬，周柏雅忍不住酸：「批評吳音寧批評假的嗎？不覺得不好意思？」

周柏雅質詢時問柯文哲，第一果菜批發市場改建預算140億元何時通過？但柯文哲回答不出來，市場處長許玄謀表示有分不同年度通過各項目，周柏雅追問針對總體預算通過的年度，他回到座位上翻閱資料才答出106年度。

接著周柏雅再度問改建案內的農產及漁產公司的總樓地板面積多少？但包括工務局長彭振聲、產發局長林崇傑、市場處長許玄謀各個面面相覷，答不出來，只好翻閱資料查詢，整整花了十分多鐘才找出資料、回答問題，柯文哲還忍不住對官員說：「講清楚啦，到底是多少？」官員才表示總樓地板面積農產公司5.7萬坪，漁產公司3.9萬坪，共9.6萬坪的答案。

這讓周柏雅痛批「你們批評吳音寧是批評假的喔？隨便批評嗎？」後來因總質詢時間結束，讓這場鬧劇告一段落，但見柯文哲面露不悅，轉頭嚴肅指著官員們說話，疑似在訓話。