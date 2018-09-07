柯文哲頻動怒爆粗口 學者酸：再飆可出髒話語錄大全

台北市長柯文哲7日出席2018台灣藝術博覽會，接受媒體訪問。（記者張嘉明攝）

2018-09-07 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日因「第一果菜市場改建案」版本，與北農公司總經理吳音寧數次交鋒，6日在北市議會總質詢時，被議員洪健益要求「誤指吳未到市府來開會一事道歉」，沒想到柯不但不願道歉，還爆粗口說「我操，她不來備詢，害我在這邊被罵」。對此，政大地政系教授徐世榮酸說，柯文哲若每天都飆一句，就可以編一本「柯市長飆髒話語錄大全」了。

徐世榮在臉書表示，自己是四年級生，父母曾受日式教育，家裡有很嚴格的家教，小孩子倘敢飆髒話，厲聲斥責馬上跟著就來，認為柯文哲的父母理當也會如此。「柯文哲最近公開飆髒話、爆粗口的表現，可能會讓柯爸爸及柯媽媽覺得蒙羞了，這是非常嚴重的事情」。

徐世榮說，繼「馬的」之後，柯文哲又飆出「我操」，有權力的人真是好搖擺，就是可以在公開場合飆髒話；他也酸說，如果柯文哲每天都飆一句，「或許就可以編一本『柯市長飆髒話語錄大全』了。柯市長，加油！」

徐世榮也批，柯文哲罵「我操！」後竟還說自己「真倒楣」，他不解的說，試問這是什麼樣的人格扭曲？「台灣社會的是非公道真的因柯文哲而崩壞！」