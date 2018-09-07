用音樂改變政治！ 鄭朝方自創自唱競選歌曲「新方向」

2018-09-07 11:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕政見、理念也可以用唱的！民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，今天發布競選歌曲「新方向」，以金曲獎規格打造，詞曲創作通通一手包辦，但嗅不到濃濃政治味，希望大家從音樂認識鄭朝方、用音樂改變政治。

「新竹縣是浪漫台3線的中心點，我要從客家庄出發，串連桃竹竹苗，改變新竹縣！」鄭朝方表示，新竹縣有科技園區的創新活力，也有客家庄的傳統文化，未來將打造地方創生基地，讓新竹縣青年能夠返鄉為夢想打拚，創造新竹縣的榮景。

鄭朝方說，「新方向」擺脫以往傳統的競選歌曲風格，少了濃濃政治味，多了流行元素，融合新世代的思維，也符合他要打造的，傳統與創新交織而成的新竹縣美學概念。就如歌詞中的「我們展開夢想的翅膀、我們飛向更遠的地方」，與他的青年政策相呼應。「頭前溪畔準備好就啟航」，則象徵頭前溪等水域，要用整治成優質水綠帶。

從音樂人、媒體人再到民進黨客家部主任、民進黨發言人、新竹縣長參選人，鄭朝方強調，他一路以來都堅持，展現出最美好的一面，投入政治工作來改變社會。「很多人說我是返鄉青年，但其實我從來沒有離開過這片土地。」

鄭朝方也說，與金曲獎團隊合作不是第一次，過去收到LINE的邀請，替旅遊大亨創作全球中文主題曲，也邀請關詩敏擔任演唱歌手，團隊之間在創作的部分都很有默契，因此他利用跑競選行程的空檔，完成這一首作品。

「這是我們的新方向」鄭朝方也對外公開徵件，邀請大小朋友一起，拿起手機、相機、攝影機來製作MV，找出新竹縣最美的地方，拍攝10秒到1分鐘的影片，影像格式不限，投稿到鄭朝方官方信箱（newchange1313@gmail.com），就能和鄭朝方一起，用音樂改變政治。