讚安倍友善台灣 陳水扁：希日本友台法案法制化

陳水扁與旅日台灣人團體懇談，內容刊登在昨天的日本《產經新聞》頭版。（取自［新勇哥物語］）

2018-09-06 08:19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕日本《產經新聞》昨天以頭版刊登前總統陳水扁與旅日台灣人團體懇談時對話，引發關注，阿扁今早透過臉書《新勇哥物語》，重現懇談重要內容，並強調「不要問日本能為台灣做什麼，而要問台灣能夠為自己做什麼？」

陳水扁表示，日本《產經新聞》9月5日以頭版，刊登他在與旅日台灣人團體懇談，他認為台灣面對中國強力打壓的嚴重危機，應早日舉行公投，宣示台灣「不想成為中國的一部份」。

陳水扁再強調，這篇報導不是專訪，而是9月2日在高雄阿扁家的懇談會，除了日本記者外，還有多名旅日的全日本台灣連合會、日本台灣醫師的領導幹部。阿扁是向友人談及自己的理念，日媒記者事後再引述撰寫報導。

阿扁說，他談到最近台灣的邦交國，陸續被中國挖走，他認為中國的目的是要抹殺台灣在國際社會存在感，為併吞台灣做準備，如果在某個時間點對台動武，也不足為奇。

阿扁認為，蔡政府在台海兩岸關係上堅持「維持現狀」是採取守勢，但這樣並不夠。面對中國軍事、外交打壓，台灣唯有藉民主主義的手段才能對抗，因此建議推動公民投票，對外宣示台灣「不想成為中國一部份」的真正民意，讓國際社會知道。

針對《產經新聞》另有一段「身體到處都痛，但我仍想奉獻自己的一切」，阿扁強調：說自己「罹患腦神經疾病，身體到處都會痛、手也會不自主地發抖。」但比起自己的身體，他更關心陷入危機的台灣。因為中國從未放棄支配台灣，為了阻止此事，他要奉獻自己的一切，來守護台灣的自由與民主。

至於對日本的期待？阿扁說安倍晉三政權已是歷屆自民黨政府對台灣最為友善者，甚至將對台窗口主動更名為「日本台灣交流協會」，希望日本也能通過像美國一樣的《台灣關係法》、《台灣旅行法》的友台法案，將支援台灣作為法制化，但他也表示，可以理解日本有各種考慮與難處，倒是台灣在積極回應日本善意的方面，蔡政府「努力不夠」。

日本友人也問到日本還能為台灣做些什麼？阿扁則強調，日本政府與人民已經為台灣做很多了！如今「不要問日本能為台灣做什麼，而要問台灣能夠為自己做什麼？」