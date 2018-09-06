對抗中國霸凌！ 美4參議員提「台北法案」助我護邦交

共和黨籍聯邦參議員賈德納（Cory Gardner，右上）、盧比歐（Marco Rubio，左上），以及民主黨籍參議員馬基（Ed MArkey，右下）、梅南德茲（Bob Menendez，左下），共同提出「台北法案」。（法新社資料照）

2018-09-06 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕台灣連續被中國奪走幾個邦交國後，針對中國在國際上對台灣的霸凌行為，4名美國跨黨派參議員5日聯合提出「台北法案」，旨在加強台灣在世界各地的地位，防範相關國家與台灣斷交。

綜合媒體報導，共和黨籍聯邦參議員賈德納（Cory Gardner）、盧比歐（Marco Rubio），以及民主黨籍參議員馬基（Ed MArkey）、梅南德茲（Bob Menendez），共同提出「台灣盟邦國際保障與強化倡議」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act, “TAIPEI ” Act），簡稱「台北法案」。

「台北法案」要求美國採取行動，與世界各國政府接觸，以支持台灣的外交承認或加強與台灣的非正式關係。此外，如果有任何對台灣採取不利的行動，法案授權美國國務院降低與這些國家的外交關係，並授權國務院暫停或改變美國該國援助，包括軍事融資援助等。

賈德納：用各種手段支持台灣國際地位

「美國將使用各種手段來支持台灣在國際舞台上的地位。」共和黨參議員賈德納說，這項兩黨共同提出的立法，要求政府用全方位的方式來對抗中國對台灣的霸凌，並向那些考慮從台灣轉向中國的國家發出強烈訊號，表明這類行為會產生後果。

馬基：我們必須支持台灣朋友

民主黨參議員馬基表示，北京樂意向各國政府提供誘因，要求他們與台灣斷絕外交關係。如果沒有前後一致的美國戰略反擊，台灣的邦交數目可能會從17降至0，「我們必須支持台灣朋友」。

盧比歐：中國孤立台灣的陰險計畫不能不理會

共和黨參議員盧比歐說，這項重要的立法重申了美國對美台關係的承諾，並授權國務院對那些在外交關係上從台灣轉向中國的國家採取外交行動，中國孤立台灣的陰險計畫不能不理會，呼籲國會議員們迅速通過這項法案。

梅南德茲：美國為台灣最親密的國際夥伴

民主黨參議員梅南德茲指出，作為台灣最親密的國際夥伴，美國絕不能放棄對台灣人民的福祉，通過外交手段保障台灣的安全，以及捍衛和保護自身未來能力的長久承諾。隨著中國繼續透過掠奪性的外交和經濟方式尋求支配地位，這一新立法將成為美國國會重新承諾建立全面、長久與互利美台關係，以及台灣在國際社會地位的合作和肯定。

梅南德茲還說，川普政府應該加入他們努力的方向，向那些被中國擴張主義霸凌的奪家發出一個明確的信息，「美國將繼續成為我們盟國和鄰國的長久且可靠的夥伴」。