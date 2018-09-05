社會住宅稅負優惠惹議 侯友宜籲蘇說服民進黨議員

2018-09-05 22:57

〔記者賴筱桐／新北報導〕「新北市興辦社會住宅及公益出租人出租房屋優惠地價稅房屋稅自治條例」草案昨天通過市政會議，針對政府興辦的社會住宅，房屋稅與地價稅將減半徵收，包租代管減徵30%，引發討論。國民黨新北市長參選人侯友宜說，草案當時送議會審議時，被民進黨議員退回，他希望民進黨新北市長參選人蘇貞昌說服黨籍議員支持提案。

侯友宜今天下午拜訪支持者「鐵侯子」店家受訪指出，社會住宅房屋稅跟地價稅優惠的自治條例草案，當時送到議會去審議，被民進黨的議員退回來，他今天從媒體得知，新北市政府要把社會住宅的房屋稅與地價稅減半徵收，又要再度送到議會。

侯友宜呼籲蘇貞昌，如果支持房屋稅跟地價稅減免，就要去說服民進黨議員，支持這個提案，大家一起加油，照顧社會住宅居住的弱勢族群。

市議會民進黨團總召集人李坤城表示，當初審議此案時，議會不分黨派皆提出不少建議，黨團支持社會住宅免除房屋稅及地價稅，故經大會決議先退回此案。侯友宜任內未盡職守了解緣由在先，競選期間卻又汙衊議會及民進黨團，選舉告急才胡亂指控，該立即道歉。

李坤城表示，目前六都高雄市、台南市、台中市及桃園市都通過自治條例，讓社會住宅的地價稅及房屋稅降為零，民進黨黨團也認同社會住宅應免除房屋稅及地價稅，希望新北市政府不要一意孤行。