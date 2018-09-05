林右昌帶領基隆改變 蔡英文讚許施政細心

2018-09-05 15:12

〔記者楊淳卉／台北報導〕基隆市長林右昌今受邀出席民進黨中常會分享施政成績。兼任民進黨主席的總統蔡英文聽取報告後稱讚，林右昌市政都規劃好了，剩下就是執行再執行、建設再建設，基隆將從走向衰敗的港口成為現代新型的港都城市，林右昌將帶領基隆改變，為基隆在下一個世代扮演的角色做最大貢獻。

林右昌表示，他上任後把基隆放在大台北首都圈，重新定位基隆的角色和所須公共建設，讓基隆成為首都圈東側的海洋門戶。他接著細數任內政績，包含火車站都更、海軍威海營區遷移、街道纜線清理等。

林右昌形容，基隆是發展很早的都市，市府就像「穿著西裝改西裝」，必須縝密把計畫、介面銜接好，才能在3年多內完成這麼多工程。基隆獲得4項2018年國家建設卓越獎，也是過去不可能發生的事。

林右昌指出，海洋廣場空間活化改善工程，施工還以雷射定位，木質地板縫隙只有2mm，女生穿高跟鞋再也不會卡住。驗收時，他是「打赤腳」去驗收。他感謝中央支持和基隆市民，讓他有機會為基隆做事，把基隆市從吊車尾城市拉到前段班，把黑白城市變成彩色。

蔡英文聽完報告後表示，2009年是民進黨最困難時候，連找候選人都很困難，桃園市在選前58天找了鄭文燦選市長，花蓮縣找了蕭美琴，苗栗縣找了楊長鎮，幾乎是中央黨部班底去選，但有個人是自願要去選，那就是林右昌，林右昌說自己是基隆子弟，要去挑戰對民進黨來說很艱難的基隆市。

蔡英文表示，相信林右昌很想做事改變基隆，2009年選舉林右昌拿了6萬多票，得票率42%，是1997年後民進黨在基隆得票最高一次。那次之後，林右昌在基隆深耕。感謝基隆市民給年輕人一個機會，讓林右昌擔任基隆市長，相信這幾年基隆建設，沒有讓基隆人感到失望。

蔡英文也提到，她常常去基隆，每次感覺就是基隆灰灰的，但近來幾次從基隆回來，她會向準備買房子的幕僚說，「要不要在基隆買房，這裡很有潛力。」基隆過去總被認為是老態很重的城市，但現在看起來是年輕、充滿發展潛力的城市，這是一個市長改變城市的未來。

蔡英文說，林右昌規劃市政，她印象最深是他從大處著眼、小處著手，財政一點一滴做，有些地方甚至不用花錢，像魔術師一樣的功力。最讓她感動的是，林右昌報告海洋廣場空間鋪地板間隔是0.2公分，穿高跟鞋的女生也不怕被卡住，林右昌規劃市政細心程度讓人覺得感動。