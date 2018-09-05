挨批和吳祥輝沒兩樣 柯文哲回嗆姚人多：邏輯不好

2018-09-05 10:45

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲近日深陷器捐風暴，昨赴議會備詢竟說「姚人多今天請假是嗎？」引發外界聯想柯直指姚陣營才是幕後操盤者。總統首席文膽、現任海基會秘書長姚人多昨晚不滿在臉書回批「你的做法跟你厭惡的吳祥輝有什麼不同？」對此，柯文哲今受訪譏指姚人多「邏輯不好」，他問是不是請假的用意就是知道姚人多不會幹這種事。

媒體追問所以姚文智會嗎？只見柯面露神秘微笑、看了發問媒體一眼後回說「This is a good question」，就沒有再多做回應。

「柯黑」作家吳祥輝日前引述《屠殺》一書，指柯曾涉入中國器官捐贈市場，柯否認並酸指吳只是拿錢辦事，吳祥輝昨反批柯文哲回應離題，同時提告柯涉嫌妨害名譽，求償千萬。

柯文哲昨在議會總質詢，針對作家吳祥輝提告一事，卻語帶輕挑反問：「是姚人多請假是嗎？」由於姚人多近期為姚文智陣營輔選，柯此番發言引發直指姚文智政營質疑，姚人多晚間在臉書回嗆「你的做法跟你厭惡的吳祥輝有什麼不同？」

柯文哲今早受訪被問及對姚人多批評看法，酸回「他（姚人多）就是邏輯不好」，我知道他不會幹這種事，才問說姚人多是不是請假。

至於昨天說法等於暗示大家此事和姚陣營有關？柯文哲先是說「這樣喔。」接著表示，自己昨天在議場不是開玩笑，但他仍認為這件事情不會是吳祥輝自己做的，應該去追查幕後金主，不會有人拿一百多萬買廣告，沒人那麼閒，提姚人多也只是覺得姚人多不會幹這種事。