惡檢闖幼兒園「辦案」 還列幼童審問名單

監察院於4日審查通過監委蔡崇義、楊芳玲、楊芳婉提案彈劾林俊佑檢察官。（記者鍾麗華攝）

2018-09-04 15:35

〔記者鍾麗華／台北報導〕花蓮地檢署檢察官林俊佑被爆以女兒遭霸凌為由，濫權帶警闖幼兒園公審其他幼童，日前被法務部以嚴重影響司法人員形象、違失情節重大等理由處分停職，監察院於4日審查通過監委蔡崇義、楊芳玲、楊芳婉提案彈劾林俊佑檢察官。調查發現，林俊佑其實三度到幼兒園，審問時還列出幼童審問名單，甚至自備硬碟要求拷貝監視器檔案，花了兩個小時與園方爭論。

林俊佑案過去外界只發現他兩度到幼兒園，蔡崇義說，其實不只兩次，總共有三次，包括6月21日林俊佑第一次帶著一名邱姓警員隨行，當場質問幼兒，並自備A、B、C、N、S、D等幼童的審問名單，把幼童嚇得躲到老師後方，但林俊佑質問過程中多半也是詢問自己女兒，「當天哭的只有林檢女兒」。

蔡崇義指出，林俊佑6月25日二訪幼兒園，到了6月28日甚至自備硬碟要求園方提供監視器檔案，被園長以肖像權為由拒絕，但林俊佑依然花了兩個小時與園方爭論，還嗆園長說這不是保護是包庇。

蔡崇義表示，全案經詳細勘驗幼兒園之錄影、錄音內容，比對3名涉案檢警接受花蓮地檢署檢察官訊問的供述、幼兒園園長及老師於偵查中的證詞，並經調查委員約詢3名涉案檢警，且勘驗幼兒園現場錄影（音）檔案後，對於個人行政違失部分，已經完成調查。其中，林俊佑檢察官的違失情節嚴重、事證明確，明顯違反檢察官倫理規範第5條「檢察官應謹言慎行」及公務員服務法相關規定。

彈劾案文指出，林俊佑行政違失有二：（一）懷疑其女遭幼兒園同學欺負，而園方未予妥善處理，竟指示警員邱東正於6月21日隨同前往幼兒園，不顧園長及老師勸阻，進入教室嚴厲責問學童，致其等心生恐懼，並妨害師生上課權益；（二）林俊佑復於6月28日二度由警員邱東正、林峴民陪同前往幼兒園，強勢威逼園長以索取教室監視錄影供其攜回未果。