挺同公投百萬連署 祁家威泣訴：我們被迫應戰！

挺同公投連署提案送交中選會，同志平權運動者祁家威泣訴「我們被迫應戰！」。（記者李欣芳攝）

2018-09-04 13:01

〔記者李欣芳／台北報導〕挺同團體「平權公投小組」為拚年底九合一大選合併舉行公投，並反制反同團體所提出的公投案，今天赴中選會遞交有關保障民法保障同性婚姻的婚姻平權案，以及有關實施性別平等教育的性平教育案兩項公投連署提案共90萬份，並宣布2案實際上收到總共超過100萬份連署書。

11月24日投票日，挺同與反同團體的公投戰開打，下一代幸福聯盟已在8月28日，送出「婚姻定義」、「適齡性平教育」、「婚姻以民法以外形式規範同性結合」3項反同公投總共198萬2100份的連署書。平權公投小組則在今天遞交2項挺同公投反制。

同志平權運動者祈家威今天聲援挺同公投，他表示，「 我們是被迫應戰！」祈家威哽咽地說，今天的連署書少了22萬份，因為從1974年以來，被反同社會所歧視、自殺的人，沒有連署，「他們如果還活著，一定會做這個連署！」講到激動處，祈家威差點泣不成聲，他抨擊反同公投的題目似是而非，是包著糖衣的毒藥。

平權公投小組今天上午9時赴中選會遞交兩案的連署書，並於上午10時在中選會一樓召開記者會，高喊「百萬公投站出來！」、「平權公投，感謝有您！」的口號，民進黨立委段宜康、時代力量立委黃國昌先後趕往現場聲援。

婚姻平權大平台總召呂欣潔表示，距離11月24日還有81天，這會是台灣性別運動遭遇最大的挑戰，我們需要至少500萬、最多700萬的票，讓台灣的民主更進一步，讓更多相愛的人平等成家，但我們不希望公投變成一個戰爭，因為我們生活在同一塊土地上的人，我們與家人、朋友可能有不一樣的想法，但這81天展開數百萬次的對話，讓我們用公投選票證明我們的價值，去選擇台灣的未來。

平權公投小組召集人苗博雅表示，婚姻平權案至少收到55萬份的公投連署書，性平教育案則有至少45萬份連署書，但因來不及造冊，今天送到中選會的婚姻平權案有50萬份，性平教育案有40萬份，未來要號召連署這兩項公投案的要百萬公民站出來，一人拉7票讓挺同公投案過關！