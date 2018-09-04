郝還749億、柯還226億 北市健保補助款償還完畢

北市府與中央政府針對「非設籍北市住民」高達976億餘元的勞、健保補助款纏訟，2009年定調為「中央、地方對半」，北市府於9月3日清償最後一筆攤撥金額31億餘元，讓原定2019年償還的健保補助款提前1年劃下句點。（記者鍾泓良攝）

2018-09-04 12:32

〔記者鍾泓良／台北報導〕中央政府於1999年修正「財政收支劃分法」，將營業稅由地方稅改為國稅，北市府隨即與中央政府針對「非設籍北市住民」高達976億餘元的勞、健保補助款纏訟，最後在2009年定調為「中央、地方對半」，從2010年開始分別償還，郝市府任內償還749.31億元，而柯市府任內償還226.74億元，北市府於9月3日清償最後一筆攤撥金額31億餘元，讓原定2019年償還的健保補助款提前1年劃下句點。

償爭議款項合計金額達976億餘元；郝龍斌任內於99年至103年償還749.31億元，其中財源包括自籌款137.90億元、借款267.04億元及中央專案補助344.37億元；柯文哲任內則償還226.74億元，財源包括自籌款158.19億元、中央專案補助68.55億元。

財政局長陳志銘表示，郝龍斌任內借款的267.04億元，係向跟市府內部基金的附屬單位預算調度，非屬未償債務，但本質仍為附屬單位的資金，未來仍得透過財務方式填補資金。

勞動局解釋，北市府於1990年開始編列預算支應「勞工保險條例」及「全民健康保險法」所規範直轄市負擔部分保費，但營業稅於1999年改為國稅，導致稅收減少，當時北市府向中央政府表達勞、健保補助對象應排除非設籍北市市民，隨即與中央打行政訴訟及提請大法官釋憲，北市於2009被判敗訴，隨即與中央溝通後得決應採取「中央、地方對分方案」。

勞動局解釋，當時受影響的直轄市有台北、新北及高雄，經過北市爭取修法後，2012年7月1日新修正的「勞工保險條例」及「全民健康保險法」施行後，取消直轄市政府勞健保保險費補助5%規定，改由中央政府補助。