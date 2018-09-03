為省拆老家清理費圖利業者 新豐鄉長被起訴

2018-09-03 16:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣新豐鄉長徐茂淦遭指控以公所水溝工程交換，要求拆除業者吸收他老家的拆除費；因業者拒絕，徐便要求部屬開放新豐掩埋場3天給業者傾倒營建廢棄物，業者還去他老家載運營建廢棄物去倒，並送1萬5千元紅包給消潔隊員打通關放行，遭民眾檢舉，新竹地檢署依圖利與違反廢棄物清理法等罪嫌起訴徐茂淦。

新竹檢方指出，新豐鄉長徐茂淦因弟媳名下的老厝拆除，今年3月間片面要求盧姓拆除業者，口頭承諾將水溝改善工程發包給盧男做為補貼，只是盧男將有價值物品的變賣後，不願吸收剩下的磚、瓦、水泥塊的廢棄物處理費，因此即要求徐協調負責掩埋場營運的林姓技士共商處置方式。

徐茂淦及林姓技士為節省支應徐家老宅拆除廢棄物清除、處理費用，議定由林姓技士安排於清明連假期間，利用掩埋場放假空檔，撥出3天違法放行，供盧姓業者調度，將徐家老宅廢棄物載運至新豐掩埋場內傾倒。林姓技士也配合鄉長指示，以「樹枝、樹葉」要求清潔隊員開立放行條，讓盧男可載運廢棄物進場傾倒。

盧男因載運數量過多，虧損過大，竟利用3天的空檔期間，另以每車8千元承攬北埔的營建廢棄物，載運到掩埋場傾倒，並送1萬5千元給在現場處理的清潔隊員花用。3天下來多達118台車輛載運掩埋場傾倒，其中徐家老宅廢棄物佔34台車，共近千公噸建築廢棄物，處理費52餘萬元，其中徐宅省下近20萬元處理費。

徐茂淦否認犯案，聲稱弟媳名下的老宅是請盧男拆除，拆除費是用拆除下來的鋁、鐵所得做為代價。而他指示林姓技士依規定辦理，沒有叫他安排清明連假期間讓盧男調度的車輛違法入場傾倒。不過，因證人指證歷歷，檢方仍將他提起公訴。新竹地院以無串證之虞，以40萬元交保侯傳。

檢方指出，清明節期間因垃圾成山，遭到民眾舉發；徐茂淦於案發後，為了卸責，再度利用鄉長的身分與權勢，要求被告林姓技士、盧姓業者在偵查調查中，做出對他較為有利的供述，犯後態度惡劣，依圖利、違反《廢棄物清理法》等罪嫌起訴，並建請法官從重量刑。