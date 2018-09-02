青年政策失敗？ 中市府：失業率、薪資成長皆六都最佳

2018-09-02 22:22

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕今日舉行青年政策座談會，批評政府的青年政策失敗。市府經發局長呂曜志反駁說，台中今年上半年失業率，以及薪資成長率，全是六都最佳，呼籲盧能看到台中的進步與改變，而非一再唱衰台中。

座談會由盧秀燕、立委許毓仁擔任主談人，與暖星空文化有限公司傅柏勳、昨日花卷跨界料理創辦人周正弘、匠紳有限公司負責人郭威宏對談。盧秀燕指出，政府有人、有錢，中央與地方都提出許多青創政策與補助，但青年創業仍面臨困境，顯示政策失敗。

呂曜志指出，市長林佳龍為扶植青年就業，並提升就業、創業人口，自104年起推動「摘星青年、築夢台中」計畫，規劃光復新村、審計新村、摘星山莊三處基地共計108個創業單元，並安排專家顧問進行經營輔導，協助解決青年創業所面臨的各種問題。

他強調，林佳龍也積極推動「青年加農」計畫，不僅培訓青農，更提供土地、資金、技術與行銷通路，協助建立品牌故事，鼓勵青農種植出更多高附加價值的農產品，成果備受中央肯定，歷屆留農率最高達9成。

為強化待業青年職場所需技能，林佳龍也要求相關局處積極辦理職業訓練課程，涵蓋工業、商業、服務、餐飲、資訊及新興產業等，並透過就業輔導機制及市府就業與創業資源，輔導青年投入台中勞動力市場，104至106年的訓後青年平均就業率皆達8成以上。

呂曜志強調，在市府持續努力下，台中失業率已從105年的3.8%、106年的3.7%，下降至今年上半年的3.6%，且3年均是六都最低，此外，台中市薪資成長率為7.54%，成長幅度也是六都第一，呼籲盧秀燕不要因選情告急就開始混淆大眾視聽。