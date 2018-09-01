「學姊」 成站台代理人？ 柯P：她下班時間我不能管

2018-09-01 12:01

〔記者黃建豪／台北報導〕時代力量台北市議員候選人黃郁芬競選總部今天上午成立，雖台北市長柯文哲本人並未站台，卻有柯知名幕僚「學姊」黃瀞瑩到場支持，遭解讀學姊已成柯文哲代理人。但柯文哲上午僅稱，不要說代理人，她（指學姊）有她的朋友，下班時間也不能去管。

時代力量在台北市議員選舉推出的5名候選人中，柯文哲已分別替內湖南港區候選人蕭新晟、中山大同區候選人林亮君站台，隨後推出柯P認同卡後，傳因士林北投選區的黃郁芬並未簽卡，因此柯文哲為避諱不能親自到場，才改派黃瀞瑩代理。

但柯文哲表示，這算是下班時間，要跑哪裡，她也不能去管，年輕人好朋友要去就好，這也沒什麼。

至於不親自幫黃郁芬站台，是否因為沒簽柯P認同卡？柯文哲也說，不是啦，黃郁芬（認同卡16項條件）全部支持，甚至要再加6項條件，是他自己說先等一下，以後再講。

媒體也追問，這次台北議員選舉登記中，多達27人以無黨籍登記，比上屆多出不少，是否代表柯文哲帶起的白色效應蔓延？柯文哲表示，議員選舉也反映整個時代的社會氛圍，其實去看民調，中間非藍、非綠的百分比確實在上升。

而就本報最新市長民調顯示，柯文哲支持度達33.43％，遙遙領先對手丁守中與姚文智。柯文哲僅稱，其實所有民調看看就好，每天還是繼續過日子。