再與吳音寧隔空交火 柯P嗆：連農委會都要她備詢

柯文哲說，吳音寧拒絕去台北市議會備詢，連農委會主委林聰賢都認為吳應該接受備詢，就看她怎麼處理。（記者方賓照攝）

2018-09-01 11:24

〔記者黃建豪／台北報導〕為了台北市第一果菜批發市場改建案，台北市長柯文哲與台北農產運銷公司總經理吳音寧再度隔空交火，吳音寧自行提出新的改建版本，與台北市政府版本差異甚大。對此，柯文哲上午再嗆，「那是北農公司整體的意見，還是妳總經理個人的意見，這要先講清楚。」柯也說，吳音寧拒絕去台北市議會備詢後，現在連農委會主委林聰賢都認為吳應該接受備詢，就看她怎麼處理。

柯文哲指出，他叫台北市副市長陳景峻在參加行政院會時，一再去跟農委會商量，目前的（吳音寧）僵局該怎麼解決，農委會主委也認為她（指吳）應該出席議會，現在是這樣，台北市政府希望她出席議會備詢、農委會也認同，剩下就看她怎麼處理了。

至於吳音寧委託財團法人台灣大學建築與城鄉研究發展基金會，自行提出的第一果菜批發市場改建方案。柯文哲嘆一口氣說，就市政府的角度來說，那（指改建案）不只第一果菜批發市場，還牽涉到漁類批發市場與各工會，所以整個市政府的觀點，會與單一一家公司的考量不一樣。還有一點，如果在北農公司裡面，董事長說不知道，董事會也說不知道，那這到底是北農公司的意見，還是妳總經理個人的意見，這要先講清楚。

至於北市府改建方案，是參考日本的福岡大同青果批發市場，卻被爆出考察團為期7天的參訪日程，實際只去考察3個小時，其他時間都在玩一事。柯文哲僅稱，這不要問他，突然來問，他不知道細節，問也沒有用，應該去問當事人。

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