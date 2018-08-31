蔡政府執行死刑！侯友宜：台灣不需要討好 要正義榮譽

2018-08-31 22:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕蔡英文政府執政以來，今天執行首件死刑槍決，殺害妻女的39歲死囚李宏基今天伏法。曾任警政署長的國民黨新北市長參選人侯友宜對此表示，這是遲來的正義，並強調台灣社會要有公平正義，不需要討好很多人。

侯友宜今晚出席中藥商板橋聯誼會致詞指出，他擔任38年當公務員，其中31年當刑事警察，他23歲就負責台北市暴力犯罪案件，「我眼睛張開，只認2個顏色，就是黑與白，不是藍色、綠色或紅色。」

話鋒一轉，侯友宜談到，今天是蔡英文政府上任後，第一次執行死刑槍決，「這是遲來的正義，台灣面對這個社會要有公平正義，該做的事情不能軟弱。」他過去帶領兄弟沒日沒夜地在槍林彈雨中出生入死，台灣社會需要充滿正義感、不怕任何困難挑戰，甚至是不怕死的人挺身而出。

侯友宜說，台灣的政治都是政客居多，為了選票討好所有人，但是台灣不需要討好很多人，台灣要有公平正義及榮譽。他想起當年陳進興案時，如果沒有進去救人，人質死了誰負責，因此他告訴自己勇敢往前走，如果不幸被打死，至少還有一面中華民國的國旗覆蓋，「一輩子追求的光榮就達到了，沒有遺憾。」他希望在有限的人生歲月，把一生堅持的價值，奉獻給所愛的國家。

侯友宜感慨地說，台灣的選舉經常沒有是非、亂搞一通，台灣需要正向力量向前走，台灣要團結，不要分裂、對立與衝突，台灣沒有藍綠問題，只有一個顏色，那就是國家的顏色，「支持侯友宜，就是支持國家的顏色。」

侯友宜說，他做事只認是非對錯，效忠中華民國，為國家奉獻，把最後的生命時光留給新北市，「我沒有總統大位，只有一個夢，是非對錯、追求公平正義的夢。」