放棄競選連任！麥寮鄉長許忠富 直接搶攻下屆立委

麥寮鄉長許忠富將直接爭取民進黨下屆立委提名。（記者林國賢攝）

2018-08-31 18:34

〔記者林國賢／雲林報導〕震撼！獲民進黨提名競選連任麥寮鄉長許忠富未登記參選鄉長，在臉書發文說，將直接投入下屆民進黨海區立委初選，為雲林政壇投下震撼彈。

許忠富原本被看好能夠順利連任麥寮鄉長，今天下午鄉鎮市長登記截止，他並未登記，卻在臉書上PO文表達選擇直接爭取民進黨立委提名意願。

許忠富在臉書寫道，這4年麥寮鄉長任期，他看見麥寮的改變與提升，但麥寮鄉未來的新建設，仍須仰賴中央的幫忙，他在立委蘇治芬鼓勵下，決定選擇一條艱難的路，所以決定放棄競選連任，直接爭取下屆民進黨立委提名，海缐需要懂得做事人苦疼來做立委。

許忠富說，麥寮鄉不是一個孤立的鄉鎮，我們面臨的許多問題，像是農業、環保、治水、教育、長照等等，也正是雲林海缐11鄉鎮共同面臨的問題，尤其是沿海地層下陷的鄉鎮面臨的問題更多，如果有機會可以為鄉親做更多的事，就該應該當仁不讓地去爭取。

許忠富說，一邊是選擇相對較輕鬆的鄉長選舉，勝任愉快的面對下一個任期；一邊是投入前途未卜的民進黨立委初選，若是僥倖勝出，下一步將是更加艱難的立委選舉，而且這場立委選局更和2020總統選舉的雲林縣選局息息相關，他經過多少個輾轉難眠的夜晚，下定決心退出麥寮鄉長的選舉，全力投入明年立委民進黨的提名初選。