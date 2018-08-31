談南部大淹水 侯友宜︰中央治水不要淪為口水

國民黨新北市長參選人侯友宜（中），今來到宜蘭，為國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙站台。（記者林敬倫攝）

2018-08-31 16:22

［記者林敬倫／宜蘭報導］中南部近日因豪雨淹水，引起不少民怨，新北市長參選人侯友宜今天來到宜蘭，為國民黨參選下屆宜蘭縣長的羅東鎮長林姿妙站台，談到中央的治水成效，侯友宜表示，現階段最重要的就是做好災後復原工作，中央也應好好檢討治水成效不佳的問題在哪，不要讓治水淪為口水戰。

侯友宜今天陪同林姿妙登記後接受媒體訪問，被問到南部因豪雨淹水的議題，他指出，災民現在很痛苦，中央民進黨執政，應該趕快與民間團體結合，做好災後重建，至於治水成效，中央也應該好好檢討問題在哪，不要讓治水淪為口水。

被問到與民進黨新北市長參選人辯論的問題，侯友宜表示，老縣長選舉經驗豐富，想藉辯論的議題打選戰，他覺得辯論不是上菜市場，應該要遵循遊戲規則，該怎麼辯就怎麼辯，大家一起來辯，定好規矩才是最實在的。

侯友宜也批評蘇貞昌競選辦公室違規的問題，他說，老縣長辦公室違規使用已經3個月，沒有工安與消防，更重要的是，那棟大樓還是百貨公司，很多人進出，會造成民眾安全疑慮，所以老縣長應該立即做好補正程序，解決問題。