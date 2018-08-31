要求公投決定國家前途 喜樂島號召民眾聚總統府

喜樂島聯盟今天召開記者會。（記者蘇芳禾攝）

2018-08-31 12:33

〔記者蘇芳禾／台北報導〕由前台獨聯盟美國本部主席、民視董事長發起的「喜樂島聯盟」今天召開記者會，宣布10月20日號召10萬台灣人民齊聚總統府前，訴求「拒絕中國霸凌、全民公投反併吞」。喜樂島聯盟總召集人郭倍宏說，呼籲全台有志之士一起站出來，拒絕中國無理霸凌，也要對民進黨中央表示最大抗議，為台灣人民爭取決定國家前途的權利。

喜樂島目標是「獨立公投，正名入聯」，由郭倍宏、前總統李登輝與陳水扁及多位本土大老發起，主張人民有權決定台灣前途，時代力量、社會民主黨等多個小黨都派代表出席。

立法院於2017年12月三讀通過公投法修正案，降低公投提案、連署、通過門檻，不過排除修憲及領土變更案等議題。郭倍宏表示，民進黨執政後，雖然修改「公投法」，卻也禁止人民公投國家定位，讓台灣人失去決定台灣前途的機會，這是70年來台灣人運動的最大倒退，希望大家一起站出來打拚，讓能做成正常國家的機會白白失去。

前國安會副秘書長張旭成表示，下週他會去華府，向美國社會表達，要求台美關係正常化，讓國際社會聽到台灣的聲音。

由總統府國策顧問紀政擔任發起人之一的「2020東京奧運台灣正名公投案」，連署已突破40萬份，東奧正名行動小組召集人沈清楷今天也出席了喜樂島的記者會。沈清楷表示，他們募集到40萬份連署，表示有40萬人同意以「台灣隊」名義進軍2020東京奧運這件事，證明了台灣人抗拒中國打壓，並且希望以「台灣」的名字，尋求國際社會認同。

時代力量黨主席黃國昌表示，2017年立法院進行公投法修法時，時代力量就主張，不管是領土、主權、國號都應該納入可以公投的選項，這本來就是人民權利，雖然最後沒有成功，但相信台灣社會有更豐沛的力量來支持這個訴求。立法院即將要開議，時代力量會提案，再度針對這個部分進行公投法補正。

喜樂島聯盟將於今年10月20日於總統府前舉辦「拒絕中國霸凌，全民公投反併吞」大聚會，除了抗議中國霸凌外，也強烈要求蔡英文總統與立委修改公投法，讓台灣人民有權公投決定國家前途；用台灣為國名加入國際社會，成為正常化國家。