聯航出奇招抗中國施壓 決策原因曝光...

有聯合航空員工透露，希望以此作為表率，讓其他航空公司效法，「北京總不能阻止別人賺新台幣吧」。（路透資料照）

2018-08-31 07:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國施壓各大航空公司更改官網上的台灣名稱，試圖矮化台灣地位，美國聯合航空最近出奇招，將台灣、中國、香港改用「貨幣」作為地點標示，受到台灣網友推崇，更被我外交部感謝。有聯合航空員工透露，希望以此作為表率，讓其他航空公司效法，「北京總不能阻止別人賺新台幣吧」。

聯合航空網站上，歐洲和中東地區，皆是以「國家—語言」的方式分類，但若點選到亞太地區，台灣、中國、香港變成以「貨幣—語言」分類，分別為「新台幣—繁體中文」、「人民幣—簡體中文」及「港幣—繁體中文」的類別。

《蘋果日報》引述消息報導，對於中國打壓台灣的要求，聯航內部多次會議討論，有人主張聽從中國要求，但也有人說不要向政治打壓低頭，最後決定秉持中立處理。熟悉內情的人士說，決定用計價貨幣作為地點標示，非常符合中國政府的要求，不將台灣和香港放在「國家」選項。

另有聯航員工指出，用貨幣當地點標示，是接近理想的方式，希望其他遭到中國打壓的企業或機構，可以考慮仿效，不必配合中國無理的要求，「北京總不能阻止別人賺新台幣吧」。