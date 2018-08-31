「雖然不富裕...」 集團千金陳以真 不悔嫁月入3萬楊偉中

陳以真和楊偉中2006年結婚轟動一時。（年代提供）

2018-08-31 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前發言人楊偉中與妻子陳以真和女兒前往庫克群島旅遊，卻意外溺水身亡，享年47歲，令人不勝唏噓。楊偉中和前新聞主播、耐斯集團千金陳以真原本身分背景懸殊，但一路互相扶持，也不時放閃，兩人結婚時更是轟動一時。

綜合媒體報導，陳以真為年代新聞前主播，2006年與當時為工運人士、月入3萬多元的楊偉中結婚，婚禮政要雲集。

陳以真出身雲林耐斯集團，父親是「愛之味」副總陳鏡堯，在耐斯集團7兄弟中排行第6，她20多年前高中時和楊偉中於一個跨校營隊相識，後來在台鐵工會抗爭場合中相遇，當時她主動自我介紹「學長，我是陳以真。」如同老友般重逢，從此定情。

陳以真下嫁楊偉中，當時堅定地說「他是潛力股」，也說自己嫁入書香世家。楊偉中則感謝岳父母，表示雖然以後日子不富裕，之後以辛苦一點，但自己會好好珍惜陳以真，過平凡快樂的生活。

夫妻倆曾經上《愛的萬物論》節目，陳以真透露，父親尊重她的選擇，她也相信楊偉中是一支績優股。

楊偉中16日曾在臉書上發文說，不久前跟妻子聊到小時候曾夢想娶到像周慧敏的另一半，之後便收到對方傳來的照片，他把妻子和周慧敏的照片合成，甜蜜對陳以真喊話「今天這個共同的日子，還是來祝彼此、祝大家節日快樂，更感謝一路走來相扶持。」

相關報導請見：

黨產會委員楊偉中 驚傳在庫克群島溺斃