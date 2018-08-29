藍嗆三蘆倒贏5％ 蘇貞昌呼喚鐵票：能贏的更要多贏

蘇貞昌今天與三重、蘆洲上百位里長、里長參選人座談，並向鐵票區喊話，強調面對選戰考驗，「能贏的更要多贏」。（記者陳心瑜攝）

2018-08-29 19:31

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌與黨籍市議員陳啟能，今天下午和三重、蘆洲約百位里長、里長選人座談。蘇貞昌表示，自己做事不分藍綠，各界有目共睹，希望三蘆民眾多多支持，更用小時候的卡其制服比喻「袖子要長一點，預留縮水的空間」，希望鐵票區能給他更多支持，「能贏的地區要多贏一些」。

陳啟能說，對手陣營曾說要在三蘆地區贏5%，聽了就讓人生氣，強調本屆、上一屆的新北市長選戰，民進黨在三蘆都大獲全勝，像是2014年新北市長選戰，游錫堃在三蘆贏了朱立倫14%；再上一屆2010年蔡英文和朱立倫問鼎新北市長，蔡英文得票也超過朱立倫11%之多。

蘇貞昌說，自己選台北縣長連任時，得票不分藍綠，在當時台北縣29個鄉鎮市中，贏了24區，但還是有5個輸掉，「因此，能贏的地方要多贏一些」，希望三蘆民眾支持。

蘇貞昌承諾，若當選新北市長，會打通三重、新莊至樹林至鶯歌的大漢溪左岸堤外便道；促成捷運三環三線的「北環」，現在北環甚至還沒核定；他同樣承諾，朱市府花了7億整治、卻仍然臭氣熏天的鴨母港溝，也將努力改善。

蘇貞昌強調，自己做事不分藍綠，像他在擔任台北縣長時期，就和當時的藍營的三重市長李乾龍合作，蓋了新的公所大樓、綜合體育場，更不要說現在已經是休閒重要據點的二重疏洪道。