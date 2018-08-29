黨中央輔選稱「前瞻」之爭 魏明谷登記要打破1任魔咒

2018-08-29 13:12

〔記者劉曉欣／彰化報導〕由於民進黨以往在彰化縣長連任選戰都失利，也讓外界高度關注爭取連任的魏明谷是否有「一任魔咒」；魏明谷今天完成登記參選縣長時強調，對未來的選舉有信心，一定可以「打破魔咒」，縣長連任成功。

民進黨為了展現打破「一任魔咒」的信心，團結大動員，由民進黨中央選對會召集人林錫耀領軍，黨內縣籍立委、縣議員參選人全體出動，陪同魏明谷完成登記。

林錫耀指出，這場年底彰化縣長選戰，不是民進黨提名魏明谷與國民黨提名王惠美的個人之爭，這場選戰是「推前瞻」與「反前瞻」之爭，這場選戰是「推建設」與「反建設」之戰，是彰化要「向前走」還是「倒退走」之戰。

林錫耀表示，魏明谷全力建設彰化，反觀王惠美多次用不理性行為，在立法院反對前瞻建設，不久前行政院長賴清德到彰化，王惠美卻攔下賴清德陳情，說要把鐵路高架化列入前瞻，如果王惠美選舉政見是支持鐵路高架化、鹿港溪整治等等前瞻建設，我們應該要求王惠美要向彰化鄉親道歉，道歉去年一整年，都在立法院反對前瞻建設，但選民應該睜大眼睛，這樣的人，未來怎會盡心盡力為大家爭取建設。

魏明谷表示，他上任以來，積極打造綠能大縣，運用綠能收入，讓學生吃「綠能午餐」，為校園請保全，43億元改善耐震度不足危險教室，爭取1200億交通建設，免費幫老人裝假牙，他已經幫彰化縣打下未來百年發展的基礎，有信心打破魔咒，完成「風光大縣、幸福彰化」的願景。

彰化市長、民進黨縣黨部主委邱建富表示，魏明谷親自召開5次向中央爭取彰化建設的協調會，除了立委王惠美以外的縣籍其它立委都到場，連爭取建設的重大協調會議都沒有參與，這樣的表現還會是我們彰化縣長的人選嗎？年底大選，地方也團結起來，力拚讓魏明谷連任。

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