徐定禎、劉政鴻再同台 幫無黨籍頭份市長候選人站台

2018-08-29 12:12

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕九合一選舉倒數不到百日，近日各參選人挑良辰吉時登記參選，順便造勢拚場。苗栗縣國民黨籍竹南鎮長參選人方進興，今早邀立法委員陳超明及老縣長傅學鵬陪同登記；另國民黨提名頭份市長參選人陳永賢，今早在縣黨部主委林祥川及黨提名縣議員陪同登記，營造團結態勢，對手無黨籍羅雪珠則有現任市長徐定禎、前縣長劉政鴻力挺，雙方互別苗頭。

方進興今帶著88歲老母親與大批支持者浩浩蕩蕩至竹南鎮公所登記參選鎮長，除立委陳超明外，與方父、前竹南鎮代會主席方溪生交好的老縣長傅學鵬也現身站台。方強調，竹南由康世儒、康世明兄弟執政十餘年不進反退，必須打破家族壟斷的地方政治；但對於國民黨籍縣議員謝端容也將參戰，藍營又陷分裂局面，陳超明僅淡淡表示，不放棄任何協調的可能。

相較於方大陣仗，民進黨提名的陳勝元孤身登記參選則顯低調，他表示過去曾多方試圖與無黨籍的康世儒整合，但協調仍破局，他堅持代表民進黨參選到底，同時也以黨員身分對近期南部陷入淹水之苦的災民致歉，強調當選後會更加努力，重新擦亮民進黨。

頭份市長選情膠著，國民黨提名參選人陳永賢今早與妻子在黨部主委林祥川及黨提名縣議員陪同下完成登記，營造藍軍團結拚戰頭份的氣勢，但陳前腳剛走，後頭緊跟著無黨籍羅雪珠到場登記，而現任頭份市長、縣長參選人徐定禎與前縣長劉政鴻再度同台，為羅拉抬聲勢。