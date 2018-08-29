劉櫂豪登記參選台東縣長 陳建年任主委、林正二接總召

2018-08-29 11:29

［記者黃明堂／台東報導］民進黨台東縣長參選人劉櫂豪今天上午完成候選登記，並公布由前縣長陳建年接總部主任委員、前立委林正二任原住民後援會總召，齊聲呼籲用選票改變台東有史以來第一次美好的歷史！

今天雨勢滂沱，劉陣營集結百餘位支持者在雨中撐傘，集合走進縣政府，民進黨提名的台東市長參選人洪宗楷及縣議員、市民代表、村里長參選人也聚合展現團結。

劉櫂豪由妻子林子煊陪同完成登記程序後，支持者高喊「凍蒜」，隨後在大廳造勢，高舉友善農業、南島首都等競選標語。

出任競總主委的前台東縣長陳建年首先致詞，指長久以來政治版圖都是藍軍鐵板，劉櫂豪出來選縣長不容易，但他13年來為地方建設念茲在茲，盡心盡力，走遍台東每寸土地，傾聽縣民聲音，有豐富司法行政立法經驗，他也是基督徒有耶穌之愛，劉櫂豪準備好了，有條件也有能力擔任縣長，深信大家通力合作，可以達成輔選，將劉櫂豪送進台東縣政府。

前總統馬英九昨天陪同國民黨台東縣長參選人饒慶鈴登記時，提到今年鳳梨盛產滯銷，高雄的鳳梨農因高雄市是綠執政，無法外銷中國，慘賠1000萬，但台東由黃健庭順利爭取中國訂單500公噸，沒有滯銷危機；劉櫂豪昨天已第一時間回擊，今天的致詞多數時間再回擊此議題，強調台東農產品有優質，在農民及貿易商努力下，民進黨執政依然有很高的外銷量，請葥總統不要扭曲，劉也強調自己有信心將台東農產推廣到中國及全世界。

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