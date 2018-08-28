南投縣議員選戰激烈 25人尋求連任

2018-08-28 19:08

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣五合一選舉受理登記第2天，縣議員選舉方面，總共有16人完成登記，尤以民進黨魚池鄉長陳錦倫妻子王秋淑最受注目，代夫出征的背後，也蘊涵性別平等的意義。

陳錦倫擔任縣議員後，才轉戰魚池鄉長，且順利連任，雖然許多支持者希望他鄉長卸任後，能回鍋參選下一屆議員，但他不為所動，仍希望由年輕一輩出馬，無奈，事與願違，加上縣議員第3選區候選人以男性居多，因此，陳錦倫與黨部商討後，基於男女平等的各方面考量，遂決定由其妻王秋淑出征，也希望她能搶下席次，成為該選區第1位民進黨的女性議員。

南投縣議員選舉區分8個選區，連同首日19人登記，累積已達35人，競爭之激烈已可預見，據議會初步了解，現任37席議員之中，除了4人未參選以外，有25人表態尋求連任，另8位轉戰鄉鎮市長。

其中，以竹山鎮長選舉方面最引人側目，在議員張志銘退選免除綠營內鬨後，民進黨現任竹山鎮長黃丹怡已率先登記尋求連任，今日國民黨議員蔡宜助在縣長林明溱、議長何勝豐等人陪同下，也完成登記，正式宣告加入竹山鎮長寶座戰局，另1位無黨籍竹山公所清潔隊長退休的陳東睦，則預定29日參與登記，巧好呈現藍、綠、無色之「三強鼎力」態勢，後續選情發展，值得關注。