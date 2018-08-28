柯辦主任飆三字經是抹黑？ 網友肉搜爆料帳號其實是...

今日下午有網友在PTT上爆料，柯文哲競選辦公室的主任黃建興以三字經、七字經飆罵下屬，甚至一併附上錄音檔。（資料照，記者王藝菘攝）

2018-08-28 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕今日下午有網友在PTT上爆料，柯文哲競選辦公室的主任黃建興以三字經、七字經飆罵下屬，甚至一併附上錄音檔。但在事件沸騰了一下午後，有網友懷疑，這支爆料帳號是有心人士買來故意抹黑柯文哲的，甚至連過去帳號被交易的紀錄都翻了出來。

在自稱是柯文哲競選辦公室工作人員的PTT網友kuo000uuu，今日中午放出2分多鐘柯文哲競選辦公室主任黃建興飆罵下屬的影片後，大部分的網友都認為，儘管競選辦公室的工作人員遲到、早退很不應該，但黃建興還是罵得太過分了，不應以三字經、七字經罵人。

不過，也有其他自稱是柯文哲競選辦公室的工作人員跳出來，質疑爆料者根本就不是辦公室工作人員，要爆料者提供他的工作編號核實。其他網友也懷疑，網友kuo000uuu自稱擁有40分鐘的完整版錄音，卻只放出了經過剪輯的2分鐘版本，是否有斷章取義、刻意抹黑之虞，且原文標題為「柯p總部主任罵髒話收割網軍錄音檔」，但錄音檔卻只有「罵髒話」，沒有與「收割網軍」相關的內容。

還有網友翻出kuo000uuu這支帳號以前的紀錄，發現這支帳號在今年6月23日就以登入次數1845次、9000元的價格被轉手，原本的帳號持有者只是1名高中剛畢業的學生，這名學生的哥哥也特別發文澄清，當初弟弟已經因急需用錢而賣掉帳號，現在的這支帳號的發言都與弟弟無關。

至於帳號是不是屬於柯文哲競選團隊，網友推測，柯文哲競選辦公室進行海選是7月的事，辦公室也是8月才成立，6月底就交易的帳號，應該不是由柯文哲競選團隊買走。