藍縣議員沒被黨提名 只因跟魏明谷走太近？

國民黨籍彰化縣議員蕭文雄，這次以無黨身分登記參選。（記者劉曉欣攝）

2018-08-28 16:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕藍綠不能走太近？國民黨籍彰化縣議員蕭文雄今天以「無黨」身分登記參選；他表示，黨部說他跟民進黨縣長魏明谷走太近，都為縣長說話，既然國民黨連現任議員都不提名，根本就是黑箱作業，他決定以無黨參選，走出自己的路！

蕭文雄表示，他一直以來都是國民黨員，在當和美鎮代表時，都是以無黨身分參選，後來參選縣議員，就以國民黨身分來參選，這次爭取連任，也有參加黨內登記，卻沒有獲得國民黨提名。

「因為跟縣長走太近？」蕭文雄不滿地說，縣黨部指他身為國民黨縣議員，卻跟綠營的魏明谷縣長走太近，都為魏明谷說話，明明是為了地方的建設，當然要跟縣長爭取經費，一切都是為人民，卻被說成跟民進黨走太近？他決定這次以「無黨」身分來參選縣議員。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，所有提名都是經過黨內程序，沒有黑箱作業，尊重黨員蕭文雄以無黨身分登記參選。

張曼莉指出，提名原則也包括個人的問政風格，才能接受選民託負，現在是政黨政治，當然也包括監督縣政，基於忠誠度、對政策支持度的考量，認為蕭文雄議員因為充分做到選民的託負，曾在第一階段提名後，希望蕭文雄能夠「調整」，但是蕭文雄決定以無黨參選，黨部也會予以尊重。

張曼莉表示，國民黨和美區縣議員提名作業，提名現任縣議員林庚壬，以及新人施嘉華，前縣議員柯振杯則是報准參選。

蕭文雄上次參選縣議員是以國民黨身分，這次是以無黨身分，媳婦蔡佳君是現任和美鎮代表，上回是以無黨身分參選，這次仍以無黨身分上陣，今天也在蕭文雄陪同下，到和美鎮公所完成登記。