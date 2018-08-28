林姿妙批抹黑 民進黨議會黨團反批只會「豪洨」

2018-08-28 11:36

［記者林敬倫／宜蘭報導］國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙因遭民進黨中央選對會召集人林錫耀批評連簡單的問題都答不出，林姿妙陣營反批民進黨不抹黑不會選舉，今民進黨宜蘭縣議會黨團召開記者會，批評林姿妙只會「豪洨」，選舉開始登記後，雙方口水戰越演越烈。

陳歐珀昨許完成登記作業，林錫耀表示，林姿妙受訪卻說不出話的影片，別人問他感想，他感到歹勢，除了苦笑外，心裡是非常難過，直言縣長要日理萬機，要做簡報、被議會質詢，還要短時間內就進入狀況，但她（指林）卻連簡單問題都回答不出來。

林姿妙陣營發聲明回應，不能理解民進黨競選團隊不會抹黑就不會選舉，且林秘書長（應為前秘書長）未把重點放在民進黨人選上，對宜蘭基層感受、未來及前瞻計畫有何成果都不提及。

民進黨宜蘭縣議會黨團召開記者會今再召開記者會回擊，議長陳文昌、黨團總召劉添梧、縣議員游祥德、楊順木及張秋明等人輪流開砲；陳文昌批評林姿妙只會「豪洨」，他與林姿妙當3屆同事，真的不知她的能力在哪裡，學歷不怎樣，口條如何大家都知道，如昨天拜訪李智凱，她就完全不知道在說什麼。

劉添梧指出，12鄉鎮中，羅東的財源好，都是游榮華及林聰賢老鎮長的政績，林姿妙到底做了甚麼?當了9年鎮長，前7年是馬英九執政當總統，卻什麼都沒爭取到，對得起羅東人嗎?游祥德與張秋明則說，民進黨為宜蘭爭取前瞻經費，已經多達16億元，並非只爭取到，林姿妙連這些憲政基本知識都不知道，能當好縣長嗎?

林姿妙陣營回應，今日的宜蘭需要的絕對不是政黨惡鬥，抹黑漫罵，而是需要一個真心為鄉親打拚，以政策願景擘劃宜蘭明日發展的公僕。

林姿妙陣營說，宜蘭需要的是一個做對事，會做事的縣長。漫天的口水，過去鄉親已領教多多。負面選舉也不會使宜蘭更好。我們希望講政策比理念，讓鄉親自己決定出誰是一路上真正關心鄉親生活，為宜蘭用心打拼的候選人。（12:15更新）