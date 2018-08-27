連江縣長選舉登記 樹黨蘇柏豪搶頭香

2018-08-27 17:11

〔記者俞肇福／綜合報導〕連江縣長選舉登記今天起跑，樹黨連江縣長參選人蘇柏豪今天登記搶頭香，蘇柏豪說，感謝鄉親與親朋好友支持他「公民參政」的理念，截至27日募到了22萬9千元政治獻金，讓他得以繳交保證金，順利參選。

蘇柏豪同時也提出馬祖未來發展的10大方針，從長期一直關注的海洋資源保育議題，主張設置近岸限漁區與永久禁漁區，交通上也希望能夠解決目前資源配置不均的問題，希望聯合離島縣向中央爭取離島居民票補助從30%~50%。針對合宜住宅價格過高的問題主張調降售價，並且提出設違建落日條款阻止新違建出現，透過「容積轉移」、「容積代金」輔導既存違建合法化。

對於馬祖產業發展，蘇柏豪首推馬祖酒廠「全民釋股」、「全民業務」的概念，並制定「酒類控盤機制」解決長年以來的惡性競爭問題。創業部分，主張政府應統整現有創業資源在單一平台供民眾申請，並由離島建設基金針對青創貸款增額擔保，釋出軍事據點給民眾創業居住使用。

針對近年來政府政策常遭民眾反對，包含珠螺大橋、大坵橋等建設，蘇柏豪則主張政府資訊應該要更透明，並設置「公民參與委員會」，在決策前預先匯集相關民意，以減少政府與民眾間的因溝通不良產生的信任危機。醫療部份則希望能落實轉診，爭取赴台治療的優先看診機制，並希望與醫療中心接軌，能讓醫師有定期到台灣進修的機會。

馬祖的命脈在觀光，在今年藍眼淚熱潮已見消退，遊客數量已見減少的狀況下，蘇柏豪認為要著重於閩東文化與特殊的戰地風情，積極針對國際做行銷，且應昇相關軟硬體與服務品質，創造出更友善的旅遊環境。

蘇柏豪表示，馬祖未來的藍圖，並不是一人可以完成的，期待能夠匯集鄉親希望的力量，大家一起攜手創造馬祖更好的未來。此次參選並不是為個人，而是希望馬祖能夠突破現有的框架，為下一代青年鋪路。