時力6新人登記參選新北市議員 黃國昌喊「全上」

時代力量在新北提名6人參選市議員，黃國昌陪同6人在登記首日，一起登記參選造勢。（記者何玉華攝）

2018-08-27 12:16

〔記者何玉華／新北報導〕時代力量在新北市議員選舉中提名6人，選在市議員登記第一天，由執行黨主席、立委黃國昌陪同共同登記參選，黃國昌喊出「打造新政治、時力6席全上」的口號，並帶領6名政壇新人，象徵性地推倒代表舊政治的高牆，希望6人進入地方議會，改變台灣政治文化。

時代力量提名的6人，分別是是第2選區（新莊、泰山、五股、林口）唐聖捷、第3選區（三重、蘆洲）陳志明、第4選區（板橋）彭盛韶、第5選區（中和）張祐銓、第8選區（新店、烏來、深坑、石碇、坪林）曾柏瑜、第10選區（汐止、金山、萬里）黃智姍。

黃國昌說，時力在新北推出的6名年輕參選人，長期在社會各個不同領域努力，選擇站出來，是因為看不下去地方政治出現的無能、顢頇；時代力量的目標明確，要「推倒舊政治的高牆、打造新政治的希望」，6席全上，未來無論誰當市長，都會堅定地與市民在一起，監督市政。

對於各界關注黃國昌是否參選縣市長扮演母雞腳色，黃國昌強調，他最重要的任務，就是把新北市6個市議員參選人全部送進議會，對於在其他各地推出的參選人，則是扮演好輔選的角色。