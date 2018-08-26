林智堅率12名議員參選人組「幸福特攻隊」明聯合登記參選

新竹市長林智堅將率12名市議員參選人，組「幸福特攻隊」，明天要前往市選委會，辦理聯合登記。（記者洪美秀攝）

2018-08-26 23:30

［記者洪美秀／新竹報導］年底九合一選戰倒數，明天是參選人登記首日，新竹市長林智堅確定會領民進黨12名市議員參選人，組成「幸福特攻隊」辦理聯合登記參選，展現竹市民進黨的團結力。林智堅說，「政績就是最好的政見」，接下來會打場正能量的選舉，透過提出具體的政績與政見，邀請民眾看見城市遠景，感受城市幸福的正力量。

據悉，林智堅率領的「幸福特攻隊」明天會由立委柯建銘及民進黨市議會黨團總召鄭宏輝陪同，一起搭幸福特攻隊的巴士到選委會登記，除林智堅登記爭取市長連任，市議員部分東區有鄭貴元、曾資程、劉聲正、鄭美娟、曾文濤，西區是陳建名，南區施乃如，北區李妍慧、賴稟豐、劉康彥，香山區林盈徹、陳雪慧。

林智堅與12名參選人也會穿著「幸福特攻隊」制服亮相，現場也會公開首支競選形象影片，營造林智堅擔任隊長，與其他12名成員，一起打造幸福工程的重要任務。

林智堅說，幸福特攻隊由二分之一新人，三分之一女性，四分之一客家人組成黃金組合，期許與12名參選人共同承擔建設竹市重責。他說，四年前他以胖卡、劇團巡演打出創新選戰，當選市長後努力爭取中央經費建設竹市，如今竹市已在進步的路上，期待選舉不是烏賊與口水戰，而能以政績，讓市民看見城市願景。

除民進黨採聯合登記參選，國民黨新竹市長參選人許明財已決定29日前往選委會登記，無黨籍市議會議長謝文進則是28日登記，而前市長蔡仁堅是否會登記參選市長，動向也備受關注。